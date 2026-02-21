Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Президентът на Арда направи интересно изказване относно бъдещето на Ивелин Попов

Президентът на Арда направи интересно изказване относно бъдещето на Ивелин Попов

21 Февруари, 2026 12:14 1 181 0

  • ивелин попов-
  • арда-
  • арда кърджали-
  • първа лига-
  • яшар дурмушев

Ивелин Попов бе категоричен, че кърджалийци ще са последният отбор в кариерата му

Президентът на Арда направи интересно изказване относно бъдещето на Ивелин Попов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Арда Яшар Дурмушев направи интересно изказване относно бъдещето на Ивелин Попов, пише "Тема спорт".

Попето бе категоричен, че кърджалийци ще са последният отбор в кариерата му. Силният човек при небесносините обаче даде надежда на феновете и разкри при какво условие бившият капитан на националния отбор може да остане. 38-годишният Попов премина в Арда в средата на септември миналата година, след като изненадващо напусна Ботев Пд. Попето записа 18 мача, в които вкара 3 гола в шампионата, но малко от тях са пълни 90 минути. Той остава на терена до около 60-ата минута или влиза като смяна. Играчът обаче е безценен на Александър Тунчев и щабът му с богатия си опит.

„Желанието на Ивелин Попов е да играе до лятото и да приключи с активната си кариера. Така, че не можем да направим нищо. Това е неговата воля. Опитахме се да го разубедим. Ще се пробваме пак. Той обаче е твърд и иска да приключи. Но ще видим, времето ще покаже. Обещал ми е обаче, ако спечелим Купата на България и се класираме за Европа ще продължи. Може и да размисли. Все още не сме стигали до разговори за бъдещето му след терена и дали може да е свързано с Арда, защото е активен състезател“, сподели пред „Тема Спорт“ Дурмушев.

През седмицата жребият за купата отреди кръджалийци да срещнат Локо Пловдив на полуфиналите. Арда е и в битката за петото място, което дава право на бараж за Лигата на конференциите срещу третия.


Кърджали / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове