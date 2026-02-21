Президентът на Арда направи интересно изказване относно бъдещето на Ивелин Попов

Президентът на Арда Яшар Дурмушев направи интересно изказване относно бъдещето на Ивелин Попов, пише "Тема спорт".

Попето бе категоричен, че кърджалийци ще са последният отбор в кариерата му. Силният човек при небесносините обаче даде надежда на феновете и разкри при какво условие бившият капитан на националния отбор може да остане. 38-годишният Попов премина в Арда в средата на септември миналата година, след като изненадващо напусна Ботев Пд. Попето записа 18 мача, в които вкара 3 гола в шампионата, но малко от тях са пълни 90 минути. Той остава на терена до около 60-ата минута или влиза като смяна. Играчът обаче е безценен на Александър Тунчев и щабът му с богатия си опит.

„Желанието на Ивелин Попов е да играе до лятото и да приключи с активната си кариера. Така, че не можем да направим нищо. Това е неговата воля. Опитахме се да го разубедим. Ще се пробваме пак. Той обаче е твърд и иска да приключи. Но ще видим, времето ще покаже. Обещал ми е обаче, ако спечелим Купата на България и се класираме за Европа ще продължи. Може и да размисли. Все още не сме стигали до разговори за бъдещето му след терена и дали може да е свързано с Арда, защото е активен състезател“, сподели пред „Тема Спорт“ Дурмушев.

През седмицата жребият за купата отреди кръджалийци да срещнат Локо Пловдив на полуфиналите. Арда е и в битката за петото място, което дава право на бараж за Лигата на конференциите срещу третия.