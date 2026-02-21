Новини
Отлагат един от ключовите двубои за титлата: ЦСКА 1948 - Левски

21 Февруари, 2026 14:22 1 192 2

Този двубой, който е един от възловите в битката за титлата, ще бъде отложен от БФС за друга дата

Отлагат един от ключовите двубои за титлата: ЦСКА 1948 - Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Утрешният двубой между ЦСКА 1948 и Левски от 22-рия кръг на efbet Лига няма да се състои, предаде Sportal.bg.

Причината е в тежкия терен на Бистрица, който е предпоставка за сериозни контузии на играчите. Иначе снежната покривка на стадион "Витоша" е около 15-20 сантиметра и принципно може да бъде изчистена, но снегът е мокър и тревното покритие ще се превърне в замръзнало блато, тъй като се очаква температурата през нощта да падне доста под нулата.

Така, след съгласието и на ЦСКА 1948, и на Левски този двубой, който е един от възловите в битката за титлата, ще бъде отложен от БФС за друга дата. Най-вероятно той ще се проведе през март.

Под сериозен въпрос е и още един утрешен сблъсък от първенството. Става въпрос за срещата между Локомотив (София) и Септември.


  • 2 Лост

    0 0 Отговор
    И защо го отлагат? Мачът е утре.Отборите са софийски.Съдията ги изкарва на терена и отлага мача за следващия ден .В понеделник,ако не става терена за игра,тогава се отлага за друг път.Така е по правилник.

    16:21 21.02.2026

