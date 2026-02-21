Полина Хаджиянкова: След Олимпиада често се появява усещане за празнота

Асистентът по спортна психология Полина Хаджиянкова от катедра „Психология, педагогика и социология“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ беше гост в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ. Тя анализира психологическите уроци от Олимпийските игри в Милано и Кортина и обясни какво стои зад емоциите, триумфите и разочарованията на най-голямата спортна сцена.
"Имахме не един и два примера за това колко важна е психическата устойчивост. Видяхме бурни реакции и изненадващи класирания“, заяви Хаджиянкова.
Тя коментира реакцията на норвежкия скиор Атле Лимаград, който потърси усамотение след отпадането си.
"Съществува теорията за петте етапа на скръбта – отричане, гняв, договаряне, депресия и приемане. В неговия случай видяхме израз на гняв – втория етап. Според мен той прегоря, тъй като очакванията към него бяха огромни, а и самият той вероятно е искал да посвети успеха на своя близък“, обясни специалистът.
По думите ѝ елитният спорт е престижна и силно публична дейност, но зад медалите стоят човешки същества.
"Колкото и да са подготвени психологически, спортистите преживяват емоциите си като всички нас. Не бива да забравяме човешкия фактор“, подчерта тя.
Хаджиянкова посочи, че Олимпийските игри се отличават с мащаба си и с натиска, който носят.
„Изследванията показват, че олимпийците имат по-висока психическа устойчивост. Важен фактор е и т.нар. ‘sampling’ – децата да тренират повече от един спорт в ранна възраст. Това намалява риска от прегаряне и травми. Друг ключов елемент е съзнателната практика – да работиш върху слабостите си, а не само върху това, което вече владееш добре“, каза тя.
Като положителен пример тя посочи Микайла Шифрин, която премина от разочарование към триумф в рамките на часове.
"Тя открито говори за работата си със спортен психолог, за съмненията си и за травмата след тежък инцидент. Това е пример за осъзнато отношение към менталното здраве. Понякога ключът е в приемането – дори когато болката остава“, коментира специалистът.
Според нея предизвикателствата не приключват с края на Игрите.
"След Олимпиада често се появява т.нар. пост-олимпийски блус – усещане за празнота. Адреналинът рязко изчезва и спортистът трябва да преработи интензивните емоции. Мит е, че спортен психолог е нужен само след загуба. Понякога подкрепата е още по-важна след голям успех“, завърши асистент Полина Хаджиянкова.
