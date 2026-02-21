Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Полина Хаджиянкова: След Олимпиада често се появява усещане за празнота
  Тема: Зимни олимпийски игри

Полина Хаджиянкова: След Олимпиада често се появява усещане за празнота

21 Февруари, 2026 13:05 725 15

  • зимни олимпийски игри-
  • полина хаджиянкова-
  • милано-кортина-
  • психология

Колкото и да са подготвени психологически, спортистите преживяват емоциите си като всички нас, заяви асистент по спортна психология

Полина Хаджиянкова: След Олимпиада често се появява усещане за празнота - 1
Стопкадър: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Асистентът по спортна психология Полина Хаджиянкова от катедра „Психология, педагогика и социология“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ беше гост в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ. Тя анализира психологическите уроци от Олимпийските игри в Милано и Кортина и обясни какво стои зад емоциите, триумфите и разочарованията на най-голямата спортна сцена.

"Имахме не един и два примера за това колко важна е психическата устойчивост. Видяхме бурни реакции и изненадващи класирания“, заяви Хаджиянкова.

Тя коментира реакцията на норвежкия скиор Атле Лимаград, който потърси усамотение след отпадането си.

"Съществува теорията за петте етапа на скръбта – отричане, гняв, договаряне, депресия и приемане. В неговия случай видяхме израз на гняв – втория етап. Според мен той прегоря, тъй като очакванията към него бяха огромни, а и самият той вероятно е искал да посвети успеха на своя близък“, обясни специалистът.

По думите ѝ елитният спорт е престижна и силно публична дейност, но зад медалите стоят човешки същества.

"Колкото и да са подготвени психологически, спортистите преживяват емоциите си като всички нас. Не бива да забравяме човешкия фактор“, подчерта тя.

Хаджиянкова посочи, че Олимпийските игри се отличават с мащаба си и с натиска, който носят.

„Изследванията показват, че олимпийците имат по-висока психическа устойчивост. Важен фактор е и т.нар. ‘sampling’ – децата да тренират повече от един спорт в ранна възраст. Това намалява риска от прегаряне и травми. Друг ключов елемент е съзнателната практика – да работиш върху слабостите си, а не само върху това, което вече владееш добре“, каза тя.

Като положителен пример тя посочи Микайла Шифрин, която премина от разочарование към триумф в рамките на часове.

"Тя открито говори за работата си със спортен психолог, за съмненията си и за травмата след тежък инцидент. Това е пример за осъзнато отношение към менталното здраве. Понякога ключът е в приемането – дори когато болката остава“, коментира специалистът.

Според нея предизвикателствата не приключват с края на Игрите.

"След Олимпиада често се появява т.нар. пост-олимпийски блус – усещане за празнота. Адреналинът рязко изчезва и спортистът трябва да преработи интензивните емоции. Мит е, че спортен психолог е нужен само след загуба. Понякога подкрепата е още по-важна след голям успех“, завърши асистент Полина Хаджиянкова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    В неделя свършва Олимпиадата а в понеделник и вторник затварят летище София за удари срещу Иран.Търсете си скривалища.

    Коментиран от #5

    13:06 21.02.2026

  • 2 побърканяк

    2 0 Отговор
    празнотите се запълват с олимпийски кондоми.

    Коментиран от #4

    13:08 21.02.2026

  • 3 Мадам Тюсьо

    4 0 Отговор
    При тази психолжка никога няма да отида ,защото ще започна да заеквам !!

    Коментиран от #12

    13:08 21.02.2026

  • 4 Тръмп

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    Ще запълним празнотата с малко бомби за Иран.

    13:09 21.02.2026

  • 5 Оги

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти под масата в кафето ли ще се криеш като Сидеров едно време?

    13:10 21.02.2026

  • 6 Фройд

    2 1 Отговор
    Много обичам разни празноглави кифли да дават съвети по психология, да ми говорят глупости и общи заучени приказки. Обикновено целта е накрая да ни призове всички да си запишем час за психолог, който да ни лекува"

    13:25 21.02.2026

  • 7 глоги

    1 1 Отговор
    АсистентКАТА по спортна психология- Полина Хаджиянкова беше гостЕНКА в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ.

    13:27 21.02.2026

  • 8 глоги

    1 1 Отговор
    МикаЕла Шифрин,а не Микайла!

    13:32 21.02.2026

  • 9 Ко речи?

    3 0 Отговор
    Ила, ща напълна ма... ща препълна даже

    13:33 21.02.2026

  • 10 глоги

    0 1 Отговор
    ...коментира специалистКАТА......завърши асистентКАТА Полина Хаджиянкова.

    13:35 21.02.2026

  • 11 дедо Флашко

    0 1 Отговор
    Много готина мацка,направо да я изпапам!

    Коментиран от #14

    13:36 21.02.2026

  • 12 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мадам Тюсьо":

    По време на сех трябва да се зацикля, бре, не да се заеква!
    😉😂

    13:39 21.02.2026

  • 13 аман от празно плямпащи

    2 0 Отговор
    калинки

    Коментиран от #15

    13:58 21.02.2026

  • 14 дедо Флашко

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "дедо Флашко":

    де си го мериш за таз кака
    с мизерна пенциика от 300Е

    13:59 21.02.2026

  • 15 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "аман от празно плямпащи":

    Дай барем един пример за празно плямпане в изявата на тази твоя калинка!
    Та?

    14:06 21.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове