Новини
Спорт »
Световен футбол »
Брест вгорчи дебюта на новия треньор на Марсилия

Брест вгорчи дебюта на новия треньор на Марсилия

21 Февруари, 2026 10:09 826 0

  • лига 1-
  • марсилия-
  • брест-
  • хабиб бей

Олимпик Марсилия остава с 40 точки и не се доближи до първите тимове в класирането

Брест вгорчи дебюта на новия треньор на Марсилия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Брест победи Олимпик Марсилия с 2:0 в откриващия мач от 23-ия кръг на френската Лига 1. Така домакините вгорчиха дебюта на новия треньор на марсилци Хабиб Бей, който дебютира на пейката именно в петък вечер, предаде БТА.

И двата гола за успеха на Брест вкара Людовик Ажорк. Така Олимпик Марсилия остава с 40 точки и не се доближава до първите тимове в класирането, като само може да се надява точки да губят през уикенда Лил и Рен.

Брест е на 11-о място с 30 точки, като затвърди добрите си игри срещу силните отбори и е спечелил 16 точки срещу тимовете от първата половина на класирането.

Ажорк откри резултата за Брест още в десетата минута, като засече топката на първа греда. Той вкара и второ попадение след лошо изчистен пряк свободен удар и центриране на Юго Маниети, при което изпревари национала Бенжамен Павар.

През втората част тимът от Марсилия мина от 4-3-3 към 4-4-2 с влизането в игра на Пиер-Емерик Обамеянг, но това не промени хода на мача, като гостите се отчетоха само с далечен удар на Тимбер и удар с глава на Амин Гури, минал покрай вратата. В 82-рата минута Олимпик изпусна и дузпа чрез Мейсън Грийнууд в момент, когато вече беше късно за обрат.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове