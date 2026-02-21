Брест вгорчи дебюта на новия треньор на Марсилия

Брест победи Олимпик Марсилия с 2:0 в откриващия мач от 23-ия кръг на френската Лига 1. Така домакините вгорчиха дебюта на новия треньор на марсилци Хабиб Бей, който дебютира на пейката именно в петък вечер, предаде БТА.

И двата гола за успеха на Брест вкара Людовик Ажорк. Така Олимпик Марсилия остава с 40 точки и не се доближава до първите тимове в класирането, като само може да се надява точки да губят през уикенда Лил и Рен.

Брест е на 11-о място с 30 точки, като затвърди добрите си игри срещу силните отбори и е спечелил 16 точки срещу тимовете от първата половина на класирането.

Ажорк откри резултата за Брест още в десетата минута, като засече топката на първа греда. Той вкара и второ попадение след лошо изчистен пряк свободен удар и центриране на Юго Маниети, при което изпревари национала Бенжамен Павар.

През втората част тимът от Марсилия мина от 4-3-3 към 4-4-2 с влизането в игра на Пиер-Емерик Обамеянг, но това не промени хода на мача, като гостите се отчетоха само с далечен удар на Тимбер и удар с глава на Амин Гури, минал покрай вратата. В 82-рата минута Олимпик изпусна и дузпа чрез Мейсън Грийнууд в момент, когато вече беше късно за обрат.