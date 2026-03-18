Руте Кардосо с емоционален жест към Диого Жота за Деня на бащата – Ливърпул и феновете не забравят своя герой - СНИМКА

Вълнуващ момент разтърси футболната общност в Порто и по света – Руте Кардосо, вдовицата на трагично загиналия Диого Жота, отдаде сърцераздирателна почит на любимия си съпруг по повод Деня на бащата. Макар семейството да преживява тежка загуба, любовта и споменът за звездата на Ливърпул продължават да вдъхновяват хиляди.

В родния им град Порто, Руте се включи в 10-километрово бягане, носейки емблематичния номер 20 – същият, с който Диого блестеше на терена за Ливърпул. Този малък, но значим жест се превърна в символ на вечната връзка между тях и на непреходната любов, която не познава граници. В социалните мрежи тя сподели посланието „20+♾️“, което мигновено докосна сърцата на феновете и предизвика вълна от съпричастност и подкрепа.

След трагичната катастрофа през юли миналата година, при която 28-годишният футболист и неговият брат загубиха живота си, Ливърпул предприе безпрецедентна стъпка – клубът извади от употреба фланелката с номер 20. На всеки домакински мач, в 20-ата минута, трибуните огласят песента на Жота, доказвайки, че легендите никога не умират в сърцата на своите почитатели.

Руте и трите им деца не са забравени от клуба. Собствениците на Ливърпул поеха ангажимент да се грижат за тях, като изпълняват договора на Жота до 2027 година. Малките наследници на футболиста вече имаха честта да излязат като талисмани на мача между Ливърпул и Уулвърхемптън, а Руте не пропусна да изрази своята благодарност за топлата подкрепа в този изпитателен период.

Историята на Диого Жота и неговото семейство е трогателен пример за това как любовта, предаността и спортният дух могат да надживеят дори най-тежките изпитания. Руте Кардосо продължава да вдъхновява с куража си, а Ливърпул и феновете по света пазят жив спомена за един истински шампион – на терена и извън него.

Rute Cardoso paid a heartfelt tribute to Diogo Jota by running a 10km Father’s Day race in Porto, proudly wearing his No.20 🏃‍♀️❤️



A beautiful way to remember him 🔴