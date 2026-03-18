Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева публикува гневен пост във Facebook. Повод за реакцията ѝ станаха негативните коментари и критики, насочени към едни от най-успешните български спортисти. Под заглавието „На вниманието на МРАЗЯспортистите!“, Раева не спести нито думи, нито емоции. Тя категорично защити родните атлети, които, по думите ѝ, ежедневно влагат сърце и душа, за да прославят България.
Ето публикацията на Илиана Раева:
"На вниманието на МРАЗЯспортистите
Късно снощи попаднах на “дълбокосмислена дисекция” изфабрикувана от един “гений” на мисълта за несъстоятелността на спортистите, особено за интелектуалните и менталните им способности.
Преди това, та и до момента, попадам на не малък брой коментари по темата.
Всичките многознайковци и пишман спортни анализатори хубаво да прочетат и да направят сериозен опит да осмислят, това което сега ще им напиша.
СПОРТЪТ - СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН!
Най-развитите държави в света, с най-силните икономики имат впечатляваща държавна политика за развитието на спорта! САЩ, Русия, Германия, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Австралия, скандинавските страни и т. н. Защо? Случайно ли е? Отдавна са установили емоционалния и икономически ефект върху обществото. Отделят огромен финансов ресурс както за масовия, така и за елитния спорт. Организацията и управлението на един спорт изискват набор от качества, далеч надхвърлящи мускулна маса, гъвкавост, сила и интелектуалния минимум. Справка - всички ръководители, треньори и спортни деятели членове на федерации и клубове в България с олимпийски, световни и европейски шампиони. Хора формирани от спорта в България са президенти на успешни бизнес проекти и фирми.
Какъв е международният отзвук от елитния спорт?
Последните Олимпийски игри са гледани от 5 милиарда зрители. Повече от половината население на планетата. Също 5 милиарда души са гледали световното първенство по футбол в Катар. Посочете ми друга сфера, която да акумулира подобен зрителски интерес.
Спортистите са едни от най-добрите посланици за държавите си пред света.
Колко са сферите, чрез които се популяризира България пред света - спорт, изкуство, наука, култура.
Като изключим чисто физическите качества, спортът формира и чисто човешки и интелектуални качества, които създават стойностни личности и успешни лидери. Изгражда завидна физическа и психическа устойчивост, необходима за реализация в живота.
Спортът превенция за младите хора.
Една от най-успешните сфери за борба срещу употреба на вредни субстанции (наркотици, цигари, алкохол и др.) е спортът. Той изгражда и възпитава личности в добродетели. Спортистът от малък се възпитава във феърплей. Той поздравява победителя и се стреми към усъвършенстване на своя характер и умения. А това изисква осъзнатост!
Спортът акумулира милионна фенска маса, защото въздейства емоционално, така както въздейства оперният певец или картината на Майстора. Но фенската маса при нас е най-голяма, защото зрителя има възможността директно да се наслади на качествата от таланти на спортиста.
Понеже под прицел последното денонощие са българските спортисти, ще добавя нещо много важно.
Последните 35 години спортът на България е унизен и натикан в миша дупка. Но въпреки това на най-големите спортни форуми българските спортисти са сред медалистите. Да си на световно и олимпийско ниво в тези абсурдни условия за спорт в България, се изискват изключителни личностни качества! Колко сфери в България са на световно ниво без държавна стратегия за развитие? Единствено СПОРТЪТ!
Е няма как само с мускули, сухожилия и физическа сила да сме номер 1 в света на спорта! Явно притежаваме и характер, и интелект!
Долу ръцете от успешните спортисти на България!
Те могат да бъдат ЛИДЕРИ във всяка област!".
5 Сила
Не може по цял ден да блъскаш и да зобаш и да ти остане акъл , просто няма как ....
7 ХЪХЪ
8 Иванова
Отлична реакция срещу псевдоинтелектуалците!
09:31 18.03.2026
9 кой мy дpeмe
стефка знае само курв0лак !
09:32 18.03.2026
11 Сигурно си права стара чанто НО
13 Тая ежедневно световната
16 Спортистите да си гледат спорта
Коментиран от #19
09:39 18.03.2026
17 иван костов
Педроханците от ппдб обичат единствено дечица!☹️
Коментиран от #42
09:40 18.03.2026
18 Права е!
Грешно е и другата крайност-пълното им абсолютизираме и възвеличаване...!
09:41 18.03.2026
19 А при нас!
До коментар #16 от "Спортистите да си гледат спорта":Можете да видите какъв е резултата,като в политикатa навлезнат...сценаристите...!
09:43 18.03.2026
22 Минаващ
До коментар #2 от "Роден в НРБ":Тва, биологичните единици като теб, колко ли смислено хабят въздуха?!
09:44 18.03.2026
23 Хихата
До коментар #5 от "Сила":Колко професионални спортисти познаваш в мизерния си живот?
09:51 18.03.2026
26 Само един въпрос!
До коментар #2 от "Роден в НРБ":Илияна Раева я знае цял свят и прослави България зад граница!
А теб-,,драги ми Смехурко"-кой ли те познава,освен...комшиите в панелката ти...?!?!
Коментиран от #38
09:53 18.03.2026
29 Сила
До коментар #7 от "ХЪХЪ":То не би трябвало и да е цигански табор , обаче гледай какво стана в последните години ....!!!
09:54 18.03.2026
30 Минаващ
До коментар #13 от "Тая ежедневно световната":Замислял ли си се, колко от докторите, инженерите ,юристите,правистите, педагозите, хлебарите и всички останали, които 40 години поне бачкат, за да ни хрантутят всички нас, преди това са били спортисти? Колко от тях са били дори на световно ниво и сега отново са това ниво в професиите си?
Коментиран от #39
09:55 18.03.2026
33 Абсурдистан
Коментиран от #37
10:00 18.03.2026
34 Верно ли
Раева,гледай си работата и си задай въпроса,защо след като другия боклук пристана на Пеевски ,хората се озлобиха срещу спортистите! Защото истината е че за да има спорт и за да може гимнастички да получават доживотни пенсии на 23-24 години са пари излезли от нашите данъци!!!
10:02 18.03.2026
37 Сила
До коментар #33 от "Абсурдистан":Радвай се ...засега !!!" Стоичков президент " !!!???!!!
Помниш ли скандиранията ....?!? Като познаваш умствения капацитет на 90% от нашия малък но много "умен " народ е въпрос на време и ситуация ....!!!?
10:04 18.03.2026
38 Пенсионерка
До коментар #26 от "Само един въпрос!":Отдавна вече не я знае. Само в техните си среди, защото художествената гимнастика нито е футбол, нито лека атлетика. Тази дисциплина не е толкова комерсиална , това е! В скорошно интервю голямата Ирина Дерюгина ( украинка за сведение), не спомена и дума за българските гимнастички и техните успехи. Може би от завист?! Пък ние повтаряме ката папагали “Слава У…..е” и наливаме пари за помощи. За този пропуск Раева нищо не коментира. Интересно спотайване поради “ правата линия”!
10:05 18.03.2026
39 Минаваща
До коментар #30 от "Минаващ":"Замислял ли си се, колко от докторите, инженерите ,юристите,правистите, педагозите, хлебарите и всички останали, които 40 години поне бачкат, за да ни хрантутят всички нас, преди това са били спортисти? Колко от тях са били дори на световно ниво и сега отново са това ниво в професиите си?"
Дай малко примери, ако може. Имена. Които преди са били световно известни спортисти, а сега работят нещо, достойно за законотворец, Примерно.
10:06 18.03.2026
40 Име
До коментар #13 от "Тая ежедневно световната":Голяма част от докторите са продажна сган! Видяхме през последните години.
10:08 18.03.2026
42 Пиме
До коментар #17 от "иван костов":Бербо(пейката) е техен кадър!
10:10 18.03.2026
45 Швейк
До коментар #10 от "ччччччч":Той е особенно "интелигентен" !
10:19 18.03.2026
46 Тошо
Че нестават за управление е пределно ясно!
А за управление на държавата..абсурд!
Най- много ще си оправят някои свои "бакии " и ще си разчистят стари сметки!
Приемам го за поредния експеримент и неуместен хумор!
10:19 18.03.2026
