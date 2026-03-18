Илиана Раева: "На вниманието на МРАЗЯспортистите"

18 Март, 2026 09:27 2 227 54

Тя категорично защити родните атлети

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева публикува гневен пост във Facebook. Повод за реакцията ѝ станаха негативните коментари и критики, насочени към едни от най-успешните български спортисти. Под заглавието „На вниманието на МРАЗЯспортистите!“, Раева не спести нито думи, нито емоции. Тя категорично защити родните атлети, които, по думите ѝ, ежедневно влагат сърце и душа, за да прославят България.

Ето публикацията на Илиана Раева:

"На вниманието на МРАЗЯспортистите

Късно снощи попаднах на “дълбокосмислена дисекция” изфабрикувана от един “гений” на мисълта за несъстоятелността на спортистите, особено за интелектуалните и менталните им способности.

Преди това, та и до момента, попадам на не малък брой коментари по темата.

Всичките многознайковци и пишман спортни анализатори хубаво да прочетат и да направят сериозен опит да осмислят, това което сега ще им напиша.

СПОРТЪТ - СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН!

Най-развитите държави в света, с най-силните икономики имат впечатляваща държавна политика за развитието на спорта! САЩ, Русия, Германия, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Австралия, скандинавските страни и т. н. Защо? Случайно ли е? Отдавна са установили емоционалния и икономически ефект върху обществото. Отделят огромен финансов ресурс както за масовия, така и за елитния спорт. Организацията и управлението на един спорт изискват набор от качества, далеч надхвърлящи мускулна маса, гъвкавост, сила и интелектуалния минимум. Справка - всички ръководители, треньори и спортни деятели членове на федерации и клубове в България с олимпийски, световни и европейски шампиони. Хора формирани от спорта в България са президенти на успешни бизнес проекти и фирми.

Какъв е международният отзвук от елитния спорт?

Последните Олимпийски игри са гледани от 5 милиарда зрители. Повече от половината население на планетата. Също 5 милиарда души са гледали световното първенство по футбол в Катар. Посочете ми друга сфера, която да акумулира подобен зрителски интерес.

Спортистите са едни от най-добрите посланици за държавите си пред света.

Колко са сферите, чрез които се популяризира България пред света - спорт, изкуство, наука, култура.

Като изключим чисто физическите качества, спортът формира и чисто човешки и интелектуални качества, които създават стойностни личности и успешни лидери. Изгражда завидна физическа и психическа устойчивост, необходима за реализация в живота.

Спортът превенция за младите хора.

Една от най-успешните сфери за борба срещу употреба на вредни субстанции (наркотици, цигари, алкохол и др.) е спортът. Той изгражда и възпитава личности в добродетели. Спортистът от малък се възпитава във феърплей. Той поздравява победителя и се стреми към усъвършенстване на своя характер и умения. А това изисква осъзнатост!

Спортът акумулира милионна фенска маса, защото въздейства емоционално, така както въздейства оперният певец или картината на Майстора. Но фенската маса при нас е най-голяма, защото зрителя има възможността директно да се наслади на качествата от таланти на спортиста.

Понеже под прицел последното денонощие са българските спортисти, ще добавя нещо много важно.

Последните 35 години спортът на България е унизен и натикан в миша дупка. Но въпреки това на най-големите спортни форуми българските спортисти са сред медалистите. Да си на световно и олимпийско ниво в тези абсурдни условия за спорт в България, се изискват изключителни личностни качества! Колко сфери в България са на световно ниво без държавна стратегия за развитие? Единствено СПОРТЪТ!

Е няма как само с мускули, сухожилия и физическа сила да сме номер 1 в света на спорта! Явно притежаваме и характер, и интелект!

Долу ръцете от успешните спортисти на България!

Те могат да бъдат ЛИДЕРИ във всяка област!".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    52 19 Отговор
    Професионалните спортисти са ТЪПИ !!! Това е всеизвестен и добре видим факт !!!!
    Не може по цял ден да блъскаш и да зобаш и да ти остане акъл , просто няма как ....

    Коментиран от #24

    09:30 18.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ХЪХЪ

    55 11 Отговор
    Парламентът не е физкултурен салон или военно поделение.

    Коментиран от #29

    09:30 18.03.2026

  • 8 Иванова

    20 47 Отговор
    Браво, Илияна!
    Отлична реакция срещу псевдоинтелектуалците!

    09:31 18.03.2026

  • 9 кой мy дpeмe

    45 5 Отговор
    кукуригу кудкудяк !
    стефка знае само курв0лак !

    09:32 18.03.2026

  • 10 ччччччч

    40 6 Отговор
    На тази мъжлето не можа ли и то да влезе в някоя листа?

    Коментиран от #45

    09:32 18.03.2026

  • 11 Сигурно си права стара чанто НО

    41 4 Отговор
    Ти си изключително противоречива личност в периода след приключването на спортната си кариера. Така че всичко което казваш някак си губи от стойноста си когато е изречено от теб дори и в случаят да си права

    09:34 18.03.2026

  • 12 Ха ха ха

    37 7 Отговор
    Тази още живее в 80-те...

    09:34 18.03.2026

  • 13 Тая ежедневно световната

    42 9 Отговор
    Тая нахална тъпня дето всеки ден нейните скачачки ставаха световни шампионки пак излезе да ръси наглости. Ми гледайте си спорта там, но не се мислете, че знаете повече от докторите, инженерите ,юристате,правистите, педагозите, хлебарите, всички останали които 40 години поне бачкат , за да ви хрантутят вие да си гледате топките и пръчките. Малко уважение трябва и от ваша страна ,спортисти разглезени.

    Коментиран от #30, #40

    09:35 18.03.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    47 3 Отговор
    Уважение за труда на спортистите , но мястото им ме е в политиката. Така мислят в развитите демокрации и в политиката не влизат популисти, а професионални политици. Само в държави, като нашата и в третия свят избират спортисти. Във Филипините боксьора Мани Пакио, а в Украйна боксьор Кличко. Тук един чупеше каратистки стойки и стана премиер, друг в Пловдив се правеше на таекуондист и сега е кмет на града. Аман от такива.

    09:38 18.03.2026

  • 15 Гост

    36 2 Отговор
    Аз съм бивш спортист и заради такива като Сиракови и Сие знам че много такива като мен не се развихме както трябва за да прославиме БГ. Бивши спортисти нямат място във самото управление на дадения спорт. Капацитета стига само до кражбите. Няма го широкото мислене на ръководителя. Разбира се има и изключения но не и във България.

    09:39 18.03.2026

  • 16 Спортистите да си гледат спорта

    39 2 Отговор
    Когато спортистите и актьорите навлезнат в политиката, всеки може да види резултата в Украйна.

    Коментиран от #19

    09:39 18.03.2026

  • 17 иван костов

    8 15 Отговор
    Мразя спортистите е кампания на ПеПедофилите! Те мразят всички, освен себе си!
    Педроханците от ппдб обичат единствено дечица!☹️

    Коментиран от #42

    09:40 18.03.2026

  • 18 Права е!

    11 6 Отговор
    Но донякъде...
    Грешно е и другата крайност-пълното им абсолютизираме и възвеличаване...!

    09:41 18.03.2026

  • 19 А при нас!

    23 2 Отговор

    До коментар #16 от "Спортистите да си гледат спорта":

    Можете да видите какъв е резултата,като в политикатa навлезнат...сценаристите...!

    09:43 18.03.2026

  • 20 Възмущението

    21 6 Отговор
    на другарката раева само потвърждава липсата на умствени способности в елитните,а и не само,спортисти на българия,а и не само!Намери си някое невзискателно момче да те оправя,защото имаш нужда.

    09:44 18.03.2026

  • 21 Стига бе!

    26 4 Отговор
    Можел да рита топка и да скача на въже - това ли е достатъчно, за да стане депутат?

    09:44 18.03.2026

  • 22 Минаващ

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Роден в НРБ":

    Тва, биологичните единици като теб, колко ли смислено хабят въздуха?!

    09:44 18.03.2026

  • 23 Хихата

    7 24 Отговор
    Не знам какви са ги писали тия от МРАЗЯспортистите, но постът на Илияна е доста смислен. Ако иде реч за многото номинирани спортисти в листите на партиите - ами защо не, това са все пак хора допринесли за имиджа на България, за разлика от досегашните "кадрови политици". Само да не вземат да си изколцатят като тях!

    09:51 18.03.2026

  • 24 Минаващ

    6 12 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Колко професионални спортисти познаваш в мизерния си живот?

    09:51 18.03.2026

  • 25 4567

    24 3 Отговор
    Това спортистите спорта си не можете да подредите, а сте тръгнали държавата да подреждате - кметове, съветници, депутати... недаръкицни.

    09:51 18.03.2026

  • 26 Само един въпрос!

    6 22 Отговор

    До коментар #2 от "Роден в НРБ":

    Илияна Раева я знае цял свят и прослави България зад граница!
    А теб-,,драги ми Смехурко"-кой ли те познава,освен...комшиите в панелката ти...?!?!

    Коментиран от #38

    09:53 18.03.2026

  • 27 Пенчо

    23 0 Отговор
    Политика се прави от държавници не от случайници!

    09:54 18.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "ХЪХЪ":

    То не би трябвало и да е цигански табор , обаче гледай какво стана в последните години ....!!!

    09:54 18.03.2026

  • 30 Минаващ

    9 10 Отговор

    До коментар #13 от "Тая ежедневно световната":

    Замислял ли си се, колко от докторите, инженерите ,юристите,правистите, педагозите, хлебарите и всички останали, които 40 години поне бачкат, за да ни хрантутят всички нас, преди това са били спортисти? Колко от тях са били дори на световно ниво и сега отново са това ниво в професиите си?

    Коментиран от #39

    09:55 18.03.2026

  • 31 До минаващ

    21 2 Отговор
    Ами тези спортисти без данъците на всички други щяха да пасат патки с техните умствени възможности,нали? Като се замисли човек, сеща се ,нали?

    09:59 18.03.2026

  • 32 Интелектуалец

    17 4 Отговор
    Спортистите са дисциплинирани и волеви хора и мястото им е на спортните терени. Управлението на страната трябва да е в ръцете на умни, образовани и успели хора. Спортистите нямат място в политиката.

    09:59 18.03.2026

  • 33 Абсурдистан

    22 2 Отговор
    НЕМРАЗЯспортистите, но и като всички хора, не могат да бъдат успешни навсякъде. Стоичков е изключителен талат, като футболист, но пълен провал, като треньор. Радвам се, че не е политик.

    Коментиран от #37

    10:00 18.03.2026

  • 34 Верно ли

    23 2 Отговор
    Мразя ,когато Вещицата от снимката се прави на умна и казва на хората как да мислят и как да се изразяват!
    Раева,гледай си работата и си задай въпроса,защо след като другия боклук пристана на Пеевски ,хората се озлобиха срещу спортистите! Защото истината е че за да има спорт и за да може гимнастички да получават доживотни пенсии на 23-24 години са пари излезли от нашите данъци!!!

    10:02 18.03.2026

  • 35 Добре бе, душко,

    14 1 Отговор
    Но всичко това, което си изписала, не доказва по никакъв начин, че спортистите могат да бъдат ДОБРИ ПОЛИТИЦИ.

    10:03 18.03.2026

  • 36 МИ ТОЙ СИГУРНО

    5 0 Отговор
    Е взел темата от твоето на насити Стоичко Кауфланд а Златева сега и стефчето. Вие сте точно като описанието. За вашите морални интелектуални и ментални качества. Има и свестни спортисти но са малко. А КАКВИ БЯХА ПО СОЦА. КЕФ БЕШЕ ДА ГИ ГЛЕДАШ. КУПИ ТИТЛИ МЕДАЛИ БОЛ.

    10:04 18.03.2026

  • 37 Сила

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "Абсурдистан":

    Радвай се ...засега !!!" Стоичков президент " !!!???!!!
    Помниш ли скандиранията ....?!? Като познаваш умствения капацитет на 90% от нашия малък но много "умен " народ е въпрос на време и ситуация ....!!!?

    10:04 18.03.2026

  • 38 Пенсионерка

    12 3 Отговор

    До коментар #26 от "Само един въпрос!":

    Отдавна вече не я знае. Само в техните си среди, защото художествената гимнастика нито е футбол, нито лека атлетика. Тази дисциплина не е толкова комерсиална , това е! В скорошно интервю голямата Ирина Дерюгина ( украинка за сведение), не спомена и дума за българските гимнастички и техните успехи. Може би от завист?! Пък ние повтаряме ката папагали “Слава У…..е” и наливаме пари за помощи. За този пропуск Раева нищо не коментира. Интересно спотайване поради “ правата линия”!

    10:05 18.03.2026

  • 39 Минаваща

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Минаващ":

    "Замислял ли си се, колко от докторите, инженерите ,юристите,правистите, педагозите, хлебарите и всички останали, които 40 години поне бачкат, за да ни хрантутят всички нас, преди това са били спортисти? Колко от тях са били дори на световно ниво и сега отново са това ниво в професиите си?"

    Дай малко примери, ако може. Имена. Които преди са били световно известни спортисти, а сега работят нещо, достойно за законотворец, Примерно.

    10:06 18.03.2026

  • 40 Име

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Тая ежедневно световната":

    Голяма част от докторите са продажна сган! Видяхме през последните години.

    10:08 18.03.2026

  • 41 Двукратен шампион на НРБ. по шахмат

    11 2 Отговор
    Никой не говори за интелекта , тук става дума за Морала на човека.Един морален човек,който уважава хората и най себе си не би се набутал в клоаката наречена политика.както казваше един тодор....Там духа такъв лай...ян вятър , че ЧЕСТНИТЕ хора раева не могат да дишат!

    10:09 18.03.2026

  • 42 Пиме

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "иван костов":

    Бербо(пейката) е техен кадър!

    10:10 18.03.2026

  • 43 Тошко от Ямбол

    7 1 Отговор
    Щом аз съм дЪпутат защо и спиртистите да не са

    10:14 18.03.2026

  • 44 Дааа

    10 0 Отговор
    Имаше и едни борци дето прославяха България през 90 те ,че и до днес

    10:15 18.03.2026

  • 45 Швейк

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ччччччч":

    Той е особенно "интелигентен" !

    10:19 18.03.2026

  • 46 Тошо

    12 0 Отговор
    МразяСпортистите! Ако на дьрти години почнат да се правят на политици!
    Че нестават за управление е пределно ясно!
    А за управление на държавата..абсурд!
    Най- много ще си оправят някои свои "бакии " и ще си разчистят стари сметки!
    Приемам го за поредния експеримент и неуместен хумор!

    10:19 18.03.2026

  • 47 Боко

    9 0 Отговор
    И тая ли драпа за депутат 💩🤮👌

    10:23 18.03.2026

  • 48 Човек и София 🏢🏢🏢🏢

    7 0 Отговор
    Спортистите там само да се покажат пред хората какво представляват мускули и никой във главата няма и после се отяждат със тоя и оня и накрая си намира майстора рано или късно

    10:24 18.03.2026

  • 49 123456

    10 0 Отговор
    ууууууу, деа тоа кокал - Насето сигурно и той ще е някой съветник за 15-20 бона на месец , нещо тънко . Какво ти разбира каратистка от политика , ма вуйно !

    10:24 18.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Не гасувам по професии а за хора

    1 0 Отговор
    Народа иска хляб и зрелища. Масовия спорт е нещо добро за здраве и забавление. Професионалният е друго нещо някой го подкрепят други не ги интересув и никога не биха гласували за спортист. Все пак има спортисти които имат изключителна кариера в други дейности и по скоро за такива хора трябва да се гласува и предлагат за народни представители

    10:39 18.03.2026

  • 52 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Пак ли тая вещица Сиракова Бе,аман от това нагло недоразумение на природата !

    10:45 18.03.2026

  • 53 Гост

    6 0 Отговор
    Не, не мразя спортистите. Да, допринесли са за името на България по съзтезания и форуми. Но хайде кажете ми, поне един спортист, който е допринесъл нещо за България, извън спорта? А тук не става дума за спорт, а за управление на държавата. Имаше един кмет на Сливен - Лечков, прочу се като най крадливия кмет за всички времена. Така че, всяка жаба, да си знае гьола. Уважение към спортните им успехи, но че ставали за лидери във всяка област, хайде моля ви се! Това са пълни глупости. Примерно, ако се разболее Раева, дали ще отиде при някой спортист да я оперира, щото е лидер и има пет златни медала. Пак бъркаме комтютри и компоти, по стародавна нашенска традиция...

    10:46 18.03.2026

  • 54 едва се птърва сливен от тоя лечков

    0 0 Отговор
    сега пък и тия кухари ламнали за пари и кражби

    11:24 18.03.2026

