Невиждано: Отнеха служебно трофея на Сенегал от Купата на африканските нации - Мароко е новият му притежател

Истинска буря разтърси африканския футбол! Финалът на Купата на африканските нации се превърна в арена на невиждан скандал, който преобърна съдбата на трофея и остави феновете без думи. Сенегал, който първоначално триумфира на терена срещу Мароко, вече не е шампион – Африканската футболна федерация официално присъди титлата на Мароко след драматични събития и спорни решения.
Всичко започна с напрегнат сблъсък между двата гранда, който достигна връхната си точка в последните минути. След спорна дузпа, отсъдена в полза на Мароко, сенегалските играчи бурно протестираха и дори поискаха прекратяване на срещата. Мачът бе временно спрян, а напрежението нарасна до краен предел. След около петнадесет минути пауза, играта бе възобновена, но Браим Диаз пропусна дузпата, а двубоят влезе в продължения. Там Папе Гей донесе радост на Сенегал с решаващо попадение, което уж им осигури златния трофей.
След обстойно разглеждане на събитията, Африканската футболна федерация излезе с категорично решение: Сенегал е санкциониран заради напускане на терена по време на мача, а резултатът се анулира. Мароко получава служебна победа с 3:0 и официално е обявен за новия шампион на Африка.
Такъв обрат е истинска рядкост в историята на футбола и със сигурност ще остане в аналите на спорта като един от най-скандалните финали.
The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),…— CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026
1 Коко
09:54 18.03.2026
2 кретени
09:57 18.03.2026
3 Роден в НРБ
09:57 18.03.2026
4 az СВО Победа 80
Съдията не свири край на мача по време на прекъсването от 15 минути, т.е. Федерацията си е изсмукала аргументите от пръстите.
В историята завинаги ще остане срамът на Мароко и глупакът Браим.... 🤣🤣🤣
Сенегал спечели титлата с игра и с много нерви!
Коментиран от #7
09:59 18.03.2026
5 Синегал
10:04 18.03.2026
6 Бойко Б
10:18 18.03.2026
7 Факти
До коментар #4 от "az СВО Победа 80":Съдията е направил грешка. Щом са напуснали терена, значи мачът приключва и се отсъжда служебна загуба. Не съм гледал мача и не знам дали е имало дузпа, но напускането на терена е недопустимо.
Коментиран от #10
10:18 18.03.2026
8 Разбирате ли в какъв сън сте?
10:22 18.03.2026
9 123456
10:29 18.03.2026
10 az СВО Победа 80
До коментар #7 от "Факти":Едни напуснаха, други останаха, беше си суматоха и разправии дори между самите сенегалци. Съдията стоя и изчаква да сд разберат помежду си. Конфузна ситуация. Дузпа си имаше, но пък преди това не свири фал за Сенегал, ако го беше свирил и дузпа нямаше да се получи. Съдиите и Федерацията бяха решили да направят Мароко шампион и постоянно ги подкрепяха, то пък Господ е имал други планове....
10:33 18.03.2026
11 Василеску
10:36 18.03.2026
12 справедливо е
10:57 18.03.2026