Невиждано: Отнеха служебно трофея на Сенегал от Купата на африканските нации - Мароко е новият му притежател

18 Март, 2026 09:50 1 421 12

Такъв обрат е истинска рядкост в историята на футбола

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Истинска буря разтърси африканския футбол! Финалът на Купата на африканските нации се превърна в арена на невиждан скандал, който преобърна съдбата на трофея и остави феновете без думи. Сенегал, който първоначално триумфира на терена срещу Мароко, вече не е шампион – Африканската футболна федерация официално присъди титлата на Мароко след драматични събития и спорни решения.

Всичко започна с напрегнат сблъсък между двата гранда, който достигна връхната си точка в последните минути. След спорна дузпа, отсъдена в полза на Мароко, сенегалските играчи бурно протестираха и дори поискаха прекратяване на срещата. Мачът бе временно спрян, а напрежението нарасна до краен предел. След около петнадесет минути пауза, играта бе възобновена, но Браим Диаз пропусна дузпата, а двубоят влезе в продължения. Там Папе Гей донесе радост на Сенегал с решаващо попадение, което уж им осигури златния трофей.

След обстойно разглеждане на събитията, Африканската футболна федерация излезе с категорично решение: Сенегал е санкциониран заради напускане на терена по време на мача, а резултатът се анулира. Мароко получава служебна победа с 3:0 и официално е обявен за новия шампион на Африка.

Такъв обрат е истинска рядкост в историята на футбола и със сигурност ще остане в аналите на спорта като един от най-скандалните финали.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    11 0 Отговор
    Да благодарят на св. Паралей!
    12-ят им играч….

    09:54 18.03.2026

  • 2 кретени

    16 0 Отговор
    Като фен на нац. отбор на Аржентина се притеснявам да не отнемат световната титла на Аржентина през 1986 г. и да я дадат на Западна Германия, заради гола с божията ръка на Марадона. Може и титлата на Англия пък да отнемат, заради несъществуващ гол на финала с Германия, знам ли......

    09:57 18.03.2026

  • 3 Роден в НРБ

    13 6 Отговор
    Абсолютно ме боли средния крак. Спортистите са в масата си тъпи парчета, а футболистите са най-тъпите от всички спортисти. Само Гришо е по-голям тъпанар от футболистите

    09:57 18.03.2026

  • 4 az СВО Победа 80

    16 0 Отговор
    След дъжд качулка!
    Съдията не свири край на мача по време на прекъсването от 15 минути, т.е. Федерацията си е изсмукала аргументите от пръстите.
    В историята завинаги ще остане срамът на Мароко и глупакът Браим.... 🤣🤣🤣

    Сенегал спечели титлата с игра и с много нерви!

    Коментиран от #7

    09:59 18.03.2026

  • 5 Синегал

    0 9 Отговор
    Трябва да бъдат изхвърлени и Световното!

    10:04 18.03.2026

  • 6 Бойко Б

    10 0 Отговор
    Маймуняци! Слеващото им решение ще е да дадат купата на Тръмп.

    10:18 18.03.2026

  • 7 Факти

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 80":

    Съдията е направил грешка. Щом са напуснали терена, значи мачът приключва и се отсъжда служебна загуба. Не съм гледал мача и не знам дали е имало дузпа, но напускането на терена е недопустимо.

    Коментиран от #10

    10:18 18.03.2026

  • 8 Разбирате ли в какъв сън сте?

    3 0 Отговор
    С тези шашми какво става с букмейкърите...........и играчите...хахахах!

    10:22 18.03.2026

  • 9 123456

    3 0 Отговор
    А някой пита ли Тръмп дали е ОК ?

    10:29 18.03.2026

  • 10 az СВО Победа 80

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Едни напуснаха, други останаха, беше си суматоха и разправии дори между самите сенегалци. Съдията стоя и изчаква да сд разберат помежду си. Конфузна ситуация. Дузпа си имаше, но пък преди това не свири фал за Сенегал, ако го беше свирил и дузпа нямаше да се получи. Съдиите и Федерацията бяха решили да направят Мароко шампион и постоянно ги подкрепяха, то пък Господ е имал други планове....

    10:33 18.03.2026

  • 11 Василеску

    5 0 Отговор
    Просто краля на Мароко е много богат. Още Алеко е казал: Парица е Царица. Велика е корупция. (Уж само в Сърбия и България в края на 19 в.). Ние сме бедни чираци в тази област.

    10:36 18.03.2026

  • 12 справедливо е

    2 0 Отговор
    за спазването на правилата е нужно да има по 8 съдии . не по 3 . един съдия да се подиграват с него 22 футболисти 100 минути . как да издържи . все пак футболистите са груби и омразници . обвиняваха го злобно .

    10:57 18.03.2026

