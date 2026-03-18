Невиждано: Отнеха служебно трофея на Сенегал от Купата на африканските нации - Мароко е новият му притежател

Истинска буря разтърси африканския футбол! Финалът на Купата на африканските нации се превърна в арена на невиждан скандал, който преобърна съдбата на трофея и остави феновете без думи. Сенегал, който първоначално триумфира на терена срещу Мароко, вече не е шампион – Африканската футболна федерация официално присъди титлата на Мароко след драматични събития и спорни решения.

Всичко започна с напрегнат сблъсък между двата гранда, който достигна връхната си точка в последните минути. След спорна дузпа, отсъдена в полза на Мароко, сенегалските играчи бурно протестираха и дори поискаха прекратяване на срещата. Мачът бе временно спрян, а напрежението нарасна до краен предел. След около петнадесет минути пауза, играта бе възобновена, но Браим Диаз пропусна дузпата, а двубоят влезе в продължения. Там Папе Гей донесе радост на Сенегал с решаващо попадение, което уж им осигури златния трофей.

След обстойно разглеждане на събитията, Африканската футболна федерация излезе с категорично решение: Сенегал е санкциониран заради напускане на терена по време на мача, а резултатът се анулира. Мароко получава служебна победа с 3:0 и официално е обявен за новия шампион на Африка.

Такъв обрат е истинска рядкост в историята на футбола и със сигурност ще остане в аналите на спорта като един от най-скандалните финали.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026