Резултати от НБА

Резултати от мачовете в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада - НБА:
Ню Йорк Никс - Индиана Пейсърс 136:110
Шарлът Хорнетс - Маями Хийт 136:106
Орландо Меджик - Оклахома Сити Тъндър 108:113
Вашингтон Уизардс - Детройт Пистънс 117:130
Милуоки Бъкс - Кливланд Кавалиърс 116:123
Сакраменто Кингс - Сан Антонио Спърс 103:132
Минесота Тимбъруулвс - Финикс Сънс 116:104
Денвър Нъгетс - Филаделфия Севънти Сиксърс 124:96
