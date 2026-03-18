Винисиус Жуниор сподели интересен детайл от битката срещу Манчестър Сити

Винисиус Жуниор, който се превърна в истински герой за Реал Мадрид с двата си гола срещу Манчестър Сити, изненада всички с откровено признание след победата с 2:1 на английска земя.

„Това беше ключов мач за нашето самочувствие и увереност. От началото на сезона показваме добър футбол, но срещу Манчестър Сити успяхме да контролираме играта по начин, по който не сме го правили досега. Съперникът ни е изключително силен, с фантастичен треньор и отлична организация. Те владеят топката отлично, но ние знаехме, че трябва да се борим до последно и да се възползваме от всяка възможност, дори и когато аз самият пропусках положения“, сподели Винисиус.

Той допълни, че моментът е изключително важен за отбора, тъй като най-големите битки тепърва предстоят.

„Когато Реал Мадрид играе в този турнир, всичко се променя. В първия мач предложих на Валверде да изпълни дузпата, но той отказа. Сега отново бях готов да му отстъпя, но той ми вдъхна увереността, която само един истински капитан може да даде. Радвам се, че успях да помогна на отбора да продължи напред“, завърши Винисиус Жуниор.