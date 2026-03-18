Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Винисиус Жуниор сподели интересен детайл от битката срещу Манчестър Сити

18 Март, 2026 10:57 492 2

  • винисиус жуниор-
  • реал мадрид -
  • манчестър сити-
  • валверде-
  • шампионска лига

"В първия мач предложих на Валверде да изпълни дузпата, но той отказа", разкри голмайсторът на Реал Мадрид

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Винисиус Жуниор, който се превърна в истински герой за Реал Мадрид с двата си гола срещу Манчестър Сити, изненада всички с откровено признание след победата с 2:1 на английска земя.

„Това беше ключов мач за нашето самочувствие и увереност. От началото на сезона показваме добър футбол, но срещу Манчестър Сити успяхме да контролираме играта по начин, по който не сме го правили досега. Съперникът ни е изключително силен, с фантастичен треньор и отлична организация. Те владеят топката отлично, но ние знаехме, че трябва да се борим до последно и да се възползваме от всяка възможност, дори и когато аз самият пропусках положения“, сподели Винисиус.

Той допълни, че моментът е изключително важен за отбора, тъй като най-големите битки тепърва предстоят.

„Когато Реал Мадрид играе в този турнир, всичко се променя. В първия мач предложих на Валверде да изпълни дузпата, но той отказа. Сега отново бях готов да му отстъпя, но той ми вдъхна увереността, която само един истински капитан може да даде. Радвам се, че успях да помогна на отбора да продължи напред“, завърши Винисиус Жуниор.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коиловци брадърс

    0 1 Отговор
    Кой се интересува от този охрангутан?

    11:18 18.03.2026

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Мноооого, ама наистина мнооого труд го чака Винисиус...

    11:21 18.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове