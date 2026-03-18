Петко Христов беше титуляр за Специя срещу Емполи

18 Март, 2026 09:06 349 0

Мачът от 31-вия кръг на "Серия Б" завърши наравно

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Петко Христов изигра ключова роля за Специя в оспорвания сблъсък срещу Емполи, завършил 1:1 в 31-вия кръг на Серия Б.

Още от първия съдийски сигнал Христов демонстрира стабилност и хладнокръвие в защитата на домакините. Българският бранител остана на терена цели 78 минути, през които се отличи с изключителна игра – регистрира цели 10 изчиствания, блокира два опасни удара, отне топката четири пъти и спечели впечатляващите 7 от 8 единоборства по земя, както и 3 от 6 във въздуха.

Двубоят започна равностойно, но в 69-ата минута Габриеле Артистико изведе Специя напред с прецизен удар, който разпали надеждите на домакините за ценна победа. Драмата обаче настъпи в последните секунди на срещата, когато Едоардо Сапорити реализира дузпа за гостите от Емполи и оформи крайното 1:1.

След този резултат Специя остава на 18-о място във временното класиране на Серия Б, докато Емполи заема 13-а позиция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

