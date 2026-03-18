Новини
Спорт »
Световен футбол »
Горещи футболни емоции и тази вечер: Реваншите от осминафиналите на Шампионската лига обещават зрелище

Горещи футболни емоции и тази вечер: Реваншите от осминафиналите на Шампионската лига обещават зрелище

18 Март, 2026 10:36 568 0

  • тази вечер -
  • шампионската лига -
  • реванши-
  • барселона -
  • нюкасъл-
  • байерн мюнхен -
  • аталанта-
  • ливърпул -
  • галатасарай-
  • тотнъм -
  • атлетико мадрид

Ливърпул има нелека задача срещу Галатасарай

Горещи футболни емоции и тази вечер: Реваншите от осминафиналите на Шампионската лига обещават зрелище - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тази вечер Шампионската лига поднася нови четири решаващи реванши от осминафиналната фаза. Феновете по цял свят затаиха дъх в очакване на драматични обрати, неочаквани герои и нови страници в историята на най-престижния клубен турнир.

Ливърпул срещу Галатасарай: Мърсисайдци пред изпитание

На митичния "Анфийлд" Ливърпул ще се опита да обърне развоя срещу Галатасарай, след като загуби първия двубой в Истанбул с минималното 0:1. Английският колос се намира в труден период, а статистиката не е на негова страна – турският шампион е в серия от четири поредни успеха срещу "червените" от 2006 година насам, включително и победа с 1:0 в груповата фаза този сезон, благодарение на точния Виктор Осимен от бялата точка. Дали Ливърпул ще намери сили за обрат или Галатасарай ще продължи да пише своята приказка?

Барселона и Нюкасъл – нова страница в европейската история

В сърцето на Каталуния, на "Камп Ноу", Барселона и Нюкасъл ще определят кой ще продължи напред след равенството 1:1 в първия мач на Острова. Каталунците оцеляха с гол от дузпа в последните секунди, а сега ще разчитат на подкрепата на своите фенове, за да надделеят над "свраките". Това е първият им сблъсък на елиминационна фаза в Шампионската лига, макар двата тима да са се срещали в груповата фаза през 1997/98 и 2002/03. Очаква ни истински футболен спектакъл!

Байерн и Атлетико – фаворитите с комфортен аванс

В другите два осминафинала изглежда, че интригата е по-скоро символична. Байерн Мюнхен разгроми Аталанта с 6:1 като гост и едва ли ще изпусне преднината си на "Алианц Арена". Атлетико Мадрид също е с една ръка на четвъртфиналите след убедителното 5:2 срещу Тотнъм в испанската столица. Въпреки това, футболът винаги крие изненади и феновете на "шпорите" и "бергамаските" ще се надяват на чудо.

Програма на днешните осминафинални реванши в Шампионската лига:

- 19:45 ч.: Барселона – Нюкасъл (1:1 от първия мач)

- 22:00 ч.: Байерн Мюнхен – Аталанта (6:1)

- 22:00 ч.: Ливърпул – Галатасарай (0:1)

- 22:00 ч.: Тотнъм – Атлетико Мадрид (2:5)


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове