Горещи футболни емоции и тази вечер: Реваншите от осминафиналите на Шампионската лига обещават зрелище

Тази вечер Шампионската лига поднася нови четири решаващи реванши от осминафиналната фаза. Феновете по цял свят затаиха дъх в очакване на драматични обрати, неочаквани герои и нови страници в историята на най-престижния клубен турнир.

Ливърпул срещу Галатасарай: Мърсисайдци пред изпитание

На митичния "Анфийлд" Ливърпул ще се опита да обърне развоя срещу Галатасарай, след като загуби първия двубой в Истанбул с минималното 0:1. Английският колос се намира в труден период, а статистиката не е на негова страна – турският шампион е в серия от четири поредни успеха срещу "червените" от 2006 година насам, включително и победа с 1:0 в груповата фаза този сезон, благодарение на точния Виктор Осимен от бялата точка. Дали Ливърпул ще намери сили за обрат или Галатасарай ще продължи да пише своята приказка?

Барселона и Нюкасъл – нова страница в европейската история

В сърцето на Каталуния, на "Камп Ноу", Барселона и Нюкасъл ще определят кой ще продължи напред след равенството 1:1 в първия мач на Острова. Каталунците оцеляха с гол от дузпа в последните секунди, а сега ще разчитат на подкрепата на своите фенове, за да надделеят над "свраките". Това е първият им сблъсък на елиминационна фаза в Шампионската лига, макар двата тима да са се срещали в груповата фаза през 1997/98 и 2002/03. Очаква ни истински футболен спектакъл!

Байерн и Атлетико – фаворитите с комфортен аванс

В другите два осминафинала изглежда, че интригата е по-скоро символична. Байерн Мюнхен разгроми Аталанта с 6:1 като гост и едва ли ще изпусне преднината си на "Алианц Арена". Атлетико Мадрид също е с една ръка на четвъртфиналите след убедителното 5:2 срещу Тотнъм в испанската столица. Въпреки това, футболът винаги крие изненади и феновете на "шпорите" и "бергамаските" ще се надяват на чудо.

Програма на днешните осминафинални реванши в Шампионската лига:

- 19:45 ч.: Барселона – Нюкасъл (1:1 от първия мач)

- 22:00 ч.: Байерн Мюнхен – Аталанта (6:1)

- 22:00 ч.: Ливърпул – Галатасарай (0:1)

- 22:00 ч.: Тотнъм – Атлетико Мадрид (2:5)