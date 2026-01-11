Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трансферът на Зиркзее се провалил след уволнението на Аморим, твърдят на Острова

Трансферът на Зиркзее се провалил след уволнението на Аморим, твърдят на Острова

11 Януари, 2026 10:00 529 0

  • манчестър юнайтед-
  • джошуа зиркзее-
  • рома-
  • футбол

Манчестър Юнайтед е променил позицията си относно играча и е отложил плановете за напускането му от клуба

Трансферът на Зиркзее се провалил след уволнението на Аморим, твърдят на Острова - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Планираният трансфер на нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее в Рома през зимния трансферен прозорец се провали след уволнението на мениджъра на “червените дяволи” Рубен Аморим, съобщава The Sun.

Според съобщенията, Манчестър Юнайтед е променил позицията си относно играча и е отложил плановете за напускането му от клуба.

По-рано беше съобщено, че нападателят е проявил интерес към преминаване в Рома и е бил впечатлен от възможностите за развитие в отбора от Вечния град.

Договорът на Зиркзее с английския клуб е до 2029 г. През този сезон футболистът е записал 10 участия в мачове от Премиър лийг, в които е вкарал 1 гол. Според портала Transfermarkt, стойността му е 25 млн евро.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ