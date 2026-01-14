Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рубен Невеш е първата трансферна цел на Ман Юнайтед при новия треньор

Рубен Невеш е първата трансферна цел на Ман Юнайтед при новия треньор

14 Януари, 2026 08:29 651 0

  • рубен невеш-
  • ал-хилал-
  • майкъл карик-
  • манчестър юнайтед

"Червените дяволи“ възнамеряват да подсилят халфовата си линия

Рубен Невеш е първата трансферна цел на Ман Юнайтед при новия треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Халфът на Ал-Хилал Рубен Невеш е първият потенциален нов футболист, който може да се присъедини към Манчестър Юнайтед след назначаването на Майкъл Карик мениджър на тима. Според "Гардиън", от "Олд Трафорд" проявяват сериозен интерес към португалския национал.

"Червените дяволи“ възнамеряват да подсилят халфовата си линия, като Невеш е основната цел. Смята се, че привличането му ще струва около 23 милиона евро.

Манчестър Юнайтед разполага с необходимите средства за закупуването на Невеш, както и за други трансферни цели. Самият футбоблист също има желание да се присъедини към английския гранд.

Рубен Невеш вече има солиден опит в Премиър лийг с екипа на Уулвърхамптън.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ