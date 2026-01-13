Има сделка: Конър Галахър преминава в Тотнъм

Трансферът на Конър Галахър в Тотнъм е финализиран, съобщава Фабрицио Романо. Лондончани ще платят 40 милиона евро на Атлетико Мадрид за английския национал.

Полузащитникът вече е уведомил ръководството на Атлетико за решението си да се присъедини към „шпорите“, а всички детайли по сделката между клубовете са напълно уточнени.

Тотнъм спечели надпреварата за подписа на Галахър, изпреварвайки Астън Вила, които са били готови да го привлекат единствено под наем.

Очаква се трансферът да бъде официално обявен в следващите часове.