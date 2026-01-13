Новини
Има сделка: Конър Галахър преминава в Тотнъм

13 Януари, 2026 07:38 570 0

  • трансфер-
  • конър галахър-
  • тотнъм-
  • фабрицио романо-
  • атлетико мадрид

25-годишният англичанин е избрал Тотнъм пред Астън Вила

Има сделка: Конър Галахър преминава в Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Трансферът на Конър Галахър в Тотнъм е финализиран, съобщава Фабрицио Романо. Лондончани ще платят 40 милиона евро на Атлетико Мадрид за английския национал.

Полузащитникът вече е уведомил ръководството на Атлетико за решението си да се присъедини към „шпорите“, а всички детайли по сделката между клубовете са напълно уточнени.

Тотнъм спечели надпреварата за подписа на Галахър, изпреварвайки Астън Вила, които са били готови да го привлекат единствено под наем.

Очаква се трансферът да бъде официално обявен в следващите часове.


