Новини
Спорт »
Други спортове »
Българските биатлонистки с 16-о място в щафетата на Световната купа в Руполдинг

Българските биатлонистки с 16-о място в щафетата на Световната купа в Руполдинг

14 Януари, 2026 19:25 414 1

  • биатлон-
  • българия-
  • щафета-
  • световна купа-
  • руполдинг-
  • валентина димитрова-
  • милена тодорова-
  • мария здравкова-
  • лора христова-
  • класиране-
  • спортни новини

Норвегия завърши на първото място на

Българските биатлонистки с 16-о място в щафетата на Световната купа в Руполдинг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските биатлонистки се включиха в щафетата на 4 по 6 километра за жени, част от Световната купа по биатлон, която се проведе в живописния германски зимен център Руполдинг. Националният ни тим, съставен от Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова, финишира на 16-а позиция сред елитната конкуренция.

Нашите момичета преодоляха трасето за 1 час, 12 минути и 34,8 секунди, като изостанаха с 5 минути и 28,6 секунди от триумфиращия норвежки квартет. Българките използваха общо осем допълнителни патрона, като най-много се наложи да презарежда Мария Здравкова на третия пост – цели четири пъти.

В битката за златото, Норвегия, представена от Марте Краакстад Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Офигстад Кнотен и Марен Елмесет Киркейде, демонстрира безупречна форма и завърши с време 1:07:06,2 часа, използвайки девет допълнителни патрона. Само на косъм – 0,9 секунди – зад тях остана италианският тим, който се окичи със сребърните отличия. Шведките допълниха почетната стълбичка, като финишираха трети, само на три секунди от победителките.

Общо 17 отбора успяха да завършат надпреварата, докато представителките на Казахстан и Латвия бяха изпреварени с обиколка и не успяха да се класират.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    0 0 Отговор
    От 15 отбора нашите са на 16-то място.

    19:48 14.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ