Българските биатлонистки с 16-о място в щафетата на Световната купа в Руполдинг

Българските биатлонистки се включиха в щафетата на 4 по 6 километра за жени, част от Световната купа по биатлон, която се проведе в живописния германски зимен център Руполдинг. Националният ни тим, съставен от Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова, финишира на 16-а позиция сред елитната конкуренция.

Нашите момичета преодоляха трасето за 1 час, 12 минути и 34,8 секунди, като изостанаха с 5 минути и 28,6 секунди от триумфиращия норвежки квартет. Българките използваха общо осем допълнителни патрона, като най-много се наложи да презарежда Мария Здравкова на третия пост – цели четири пъти.

В битката за златото, Норвегия, представена от Марте Краакстад Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Офигстад Кнотен и Марен Елмесет Киркейде, демонстрира безупречна форма и завърши с време 1:07:06,2 часа, използвайки девет допълнителни патрона. Само на косъм – 0,9 секунди – зад тях остана италианският тим, който се окичи със сребърните отличия. Шведките допълниха почетната стълбичка, като финишираха трети, само на три секунди от победителките.

Общо 17 отбора успяха да завършат надпреварата, докато представителките на Казахстан и Латвия бяха изпреварени с обиколка и не успяха да се класират.