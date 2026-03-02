Костадин Костадинов: Искаме американските самолети да напуснат нашата страна

Искаме американските самолети да напуснат нашата страна.
Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред медиите по време на протест, организиран от партията под надслов „Обединени за мир в България“, който се провежда пред сградата на Министерски съвет в София. Той даде за пример Испания, която е помолила американските самолети да напуснат нейната територия и те са го направили. По думите му в момента летището в София е легитимна цел за иранските военновъздушни сили.
На протеста пред Министерски съвет граждани развяват български знамена и такива на партия „Възраждане“, предаде БТА.
Костадин Костадинов припомни, че не е бил допуснат до Съвета по национална сигурност, като според него това е в противоречие със закона. Той каза още, че председателят на парламента Рая Назарян е отказала да свика извънредно заседание на Народното събрание, а политическите партии не са поискали да осигурят необходимите подписи, за да може да бъде свикано такова. Също така президентът Илияна Йотова не е отговорила на искането да се свика Консултативен съвет за национална сигурност, посочи той.
Нас ни управляват тежко зависими национални предатели, които правят това, което им кажат техните господари, коментира Костадин Костадинов.
Според него министърът на отбраната е одобрил американски самолети да кацнат на летището в София на 17 февруари в рамките на един час и без това решение да мине през Министерски съвет, което по думите на Костадинов е незаконно. Той добави, че на практика летището в София в момента е американска база.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #25
20:34 02.03.2026
2 Наблюдател
1995: "Иран е само на няколко седмици от създаването на ядрена бомба."
2006: "Иран е само на няколко дни от създаването на ядрена бомба."
2012: "Иран е само на няколко седмици от построяването на ядрена бомба."
2015: "Иран е само на няколко дни от построяването на ядрена бомба."
2018: "Иран е само на няколко седмици от построяването на ядрена бомба."
2025: "Иран е само на няколко дни от построяването на ядрена бомба."
Доналд Тръмп:
2026: "Иран остава само на две седмици от построяването на ядрена бомба."
Идеята, мисля, е ясна...
20:34 02.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Данко Харсъзина
20:35 02.03.2026
5 Историк
Коментиран от #15
20:36 02.03.2026
6 Бегом
20:36 02.03.2026
7 Смях!!!!!!
20:36 02.03.2026
8 Емигрант
Всички други са подлоги и марионетки обслужващи престъпни чужди мафии и интереси.
Коментиран от #19
20:37 02.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дик диверсанта
Най-голямата заплаха за бъдещето на България са рос дебилите.
20:37 02.03.2026
11 Тик- Ток
20:37 02.03.2026
12 3-ти март
20:37 02.03.2026
13 Гуру Гарабед
20:37 02.03.2026
14 Данко Харсъзина
20:37 02.03.2026
15 Прав си!
До коментар #5 от "Историк":Време е за разкарване! И ще ви разкараме. Възраждане са слуги на герберо-пеевските крадци.
20:37 02.03.2026
16 Ние
20:37 02.03.2026
17 Милен
20:38 02.03.2026
18 Петър Волгин от Възраждане
Аз им казах, че най-големите заплахи за свободата и демокрацията в Европа идват от самия Европейския съюз. А тези, които ще съсипят в Европа, не заговорничат нито в Пекин и Техеран, нито в Москва и Вашингтон. Те управляват в Лондон, Берлин, Париж..."
20:38 02.03.2026
19 Дик диверсанта
До коментар #8 от "Емигрант":Алтернативно родените са пряка заплаха за бъдещето на България.
20:38 02.03.2026
20 Фарфалюлю
20:38 02.03.2026
21 ДОБРЕ Е
То само това ни трябва, някой заблуден дрон и сме до там
20:39 02.03.2026
22 Горски
20:39 02.03.2026
23 Коце Копеят
20:40 02.03.2026
24 Данко Харсъзина
20:40 02.03.2026
25 Европеец
До коментар #1 от "Българин":Първото ти изречение е глупово.... С второто съм съгласен на 100%.... Съгласен съм изказано от Коце.... Ще гласувам за Възраждане на България или за партия Меч..... Радев е същия като тия ,които управляваха 35 години досега, въпреки че два пъти гласувах за президент за него...
20:40 02.03.2026
26 Дзак
20:41 02.03.2026
27 избрани от мазохисти наивни бедняци в ес
20:41 02.03.2026
28 хаха
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави.
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира."
Напъва се копанарчето мургаво. Чуди се какво да измисли. ХАХАХА!
20:41 02.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.