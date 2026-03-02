Новини
Костадин Костадинов: Искаме американските самолети да напуснат нашата страна

2 Март, 2026 20:32

На протеста пред Министерски съвет граждани развяват български знамена и такива на партия „Възраждане“

Костадин Костадинов: Искаме американските самолети да напуснат нашата страна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Искаме американските самолети да напуснат нашата страна.

Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред медиите по време на протест, организиран от партията под надслов „Обединени за мир в България“, който се провежда пред сградата на Министерски съвет в София. Той даде за пример Испания, която е помолила американските самолети да напуснат нейната територия и те са го направили. По думите му в момента летището в София е легитимна цел за иранските военновъздушни сили.

На протеста пред Министерски съвет граждани развяват български знамена и такива на партия „Възраждане“, предаде БТА.

Костадин Костадинов припомни, че не е бил допуснат до Съвета по национална сигурност, като според него това е в противоречие със закона. Той каза още, че председателят на парламента Рая Назарян е отказала да свика извънредно заседание на Народното събрание, а политическите партии не са поискали да осигурят необходимите подписи, за да може да бъде свикано такова. Също така президентът Илияна Йотова не е отговорила на искането да се свика Консултативен съвет за национална сигурност, посочи той.

Нас ни управляват тежко зависими национални предатели, които правят това, което им кажат техните господари, коментира Костадин Костадинов.

Според него министърът на отбраната е одобрил американски самолети да кацнат на летището в София на 17 февруари в рамките на един час и без това решение да мине през Министерски съвет, което по думите на Костадинов е незаконно. Той добави, че на практика летището в София в момента е американска база.


София / България
Оценка 3.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    10 8 Отговор
    Всички американски и израелски граждани на територията на България трябва да бъдат арестувани. Сионисткият режим в Америка и Израел е заплаха за цялото човечеството.

    Коментиран от #25

    20:34 02.03.2026

  • 2 Наблюдател

    5 4 Отговор
    Бенямин Нетаняху:

    1995: "Иран е само на няколко седмици от създаването на ядрена бомба." 

    2006: "Иран е само на няколко дни от създаването на ядрена бомба." 

    2012: "Иран е само на няколко седмици от построяването на ядрена бомба." 

    2015: "Иран е само на няколко дни от построяването на ядрена бомба." 

    2018: "Иран е само на няколко седмици от построяването на ядрена бомба." 

    2025: "Иран е само на няколко дни от построяването на ядрена бомба."

    Доналд Тръмп:

    2026: "Иран остава само на две седмици от построяването на ядрена бомба."

    Идеята, мисля, е ясна...

    20:34 02.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    8 5 Отговор
    Копейките са проклятието на България.

    20:35 02.03.2026

  • 5 Историк

    3 7 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #15

    20:36 02.03.2026

  • 6 Бегом

    7 3 Отговор
    Много малко ни интересува какво иска тоя. Да ходи да се евакуира при тетка митрофановна и заедно бегом към масква.

    20:36 02.03.2026

  • 7 Смях!!!!!!

    6 4 Отговор
    Костя и Цончовците му са събрали някои от роднините си и крякат. Утре ще докладват на Тиквата Борисов и ПееФ, как са изпълнили нареждането им.

    20:36 02.03.2026

  • 8 Емигрант

    2 6 Отговор
    Единствената партия която защитава българския интерес е Възраждане.
    Всички други са подлоги и марионетки обслужващи престъпни чужди мафии и интереси.

    Коментиран от #19

    20:37 02.03.2026

  • 10 Дик диверсанта

    5 2 Отговор
    Ние, истинските българи искаме тези копейките да напуснат България.
    Най-голямата заплаха за бъдещето на България са рос дебилите.

    20:37 02.03.2026

  • 11 Тик- Ток

    3 3 Отговор
    Карат спряха производство на газ има повредени терминали за газ от дроновете на Иран,и цената на газа в е Европа скочи днес с 50% ,прогнозата на Голдман Сакс е цената за газа в Европа да скочи с 145%

    20:37 02.03.2026

  • 12 3-ти март

    3 2 Отговор
    Искаме си независимостта!

    20:37 02.03.2026

  • 13 Гуру Гарабед

    4 1 Отговор
    Че ти кой си че да искаш нещо бе?путлерастка утайка. Жалко безгръбначно нищожество.

    20:37 02.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Копейките са от жалки, по жалки. Един рейс хора. Дори арабите и иранците ги няма на сборището.

    20:37 02.03.2026

  • 15 Прав си!

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Историк":

    Време е за разкарване! И ще ви разкараме. Възраждане са слуги на герберо-пеевските крадци.

    20:37 02.03.2026

  • 16 Ние

    2 2 Отговор
    пък не искаме!

    20:37 02.03.2026

  • 17 Милен

    4 3 Отговор
    Коце, Моцква ге очаква, търсят балами, нали си ходил в казарма?

    20:38 02.03.2026

  • 18 Петър Волгин от Възраждане

    2 2 Отговор
    "Любимата" ми комисия в Европейския парламент, наречена "Европейски щит за демокрация", днес отново нищеше темата "как да се справим със зловредните чужди влияния". Присъстваше и европейският комисар за върховенство на закона Майкъм Макгарт. Представители на ЕНП, социалисти, либерали и зелени се надпреварваха да дават идеи "как да опазим демокрацията в Европа от лошите външни влияния".

    Аз им казах, че най-големите заплахи за свободата и демокрацията в Европа идват от самия Европейския съюз. А тези, които ще съсипят в Европа, не заговорничат нито в Пекин и Техеран, нито в Москва и Вашингтон. Те управляват в Лондон, Берлин, Париж..."

    20:38 02.03.2026

  • 19 Дик диверсанта

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    Алтернативно родените са пряка заплаха за бъдещето на България.

    20:38 02.03.2026

  • 20 Фарфалюлю

    2 2 Отговор
    Тоя прошляк пак ли изпълзя бе?хахахаха разцечета копейка с чалма. Ахахаха.

    20:38 02.03.2026

  • 21 ДОБРЕ Е

    2 1 Отговор
    От Испания вече напуснаха / новини от факти/.
    То само това ни трябва, някой заблуден дрон и сме до там

    20:39 02.03.2026

  • 22 Горски

    2 1 Отговор
    Да напуснат и то незабавно,а на слугуващите и обслужващи ги мишоци да се потърси политическа и съдебна отговорност! САЩ оборудва своите войски в близкия изток, използвайки бг летища, което е нарушение на Международния ред и НАТО.

    20:39 02.03.2026

  • 23 Коце Копеят

    2 1 Отговор
    пак искал нещо. Как веднъж не каза, че дава нещо.

    20:40 02.03.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    България е благословена от Бога да бъде лоялен съюзник на най великата и могъща държава в света, Съединените американски щати.

    20:40 02.03.2026

  • 25 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Първото ти изречение е глупово.... С второто съм съгласен на 100%.... Съгласен съм изказано от Коце.... Ще гласувам за Възраждане на България или за партия Меч..... Радев е същия като тия ,които управляваха 35 години досега, въпреки че два пъти гласувах за президент за него...

    20:40 02.03.2026

  • 26 Дзак

    0 0 Отговор
    Не сме цел, но това не значи, че България не трябва да има самоуважение!

    20:41 02.03.2026

  • 27 избрани от мазохисти наивни бедняци в ес

    0 0 Отговор
    Нас ни управляват тежко зависими национални предатели

    20:41 02.03.2026

  • 28 хаха

    0 0 Отговор
    "Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави.
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира."

    Напъва се копанарчето мургаво. Чуди се какво да измисли. ХАХАХА!

    20:41 02.03.2026

