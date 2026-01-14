Новини
Реал Мадрид без ключови играчи в първия мач на Арбелоа начело на тима

Реал Мадрид без ключови играчи в първия мач на Арбелоа начело на тима

14 Януари, 2026

Очаква се младите таланти и резервите да получат шанс за изява

Реал Мадрид без ключови играчи в първия мач на Арбелоа начело на тима - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид ще се изправи тази вечер от 22:00 часа срещу Албасете в осминафиналите на Купата на краля, но феновете на "кралския клуб" ще трябва да се примирят с отсъствието на редица звезди. Дебютът на новия наставник Алваро Арбелоа ще бъде белязан от липсата на основни футболисти, съобщиха официално от клуба.

Сред имената, които няма да видим на терена, са Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Тибо Куртоа, Родриго, Орелиен Чуамени и Алваро Карера. Решението за тяхната почивка идва след изключително натоварената седмица, в която "белите" премериха сили с Бетис, Атлетик Билбао и Барселона. Последният двубой бе драматичният финал за Суперкупата на Испания, загубен с 2:3 от каталунците.

Френската звезда Килиан Мбапе, който наскоро се завърна на терена след травма в коляното, получи ограничено игрово време срещу Барселона, като се появи в игра за малко над 15 минути. Медицинският щаб на мадридчани все още не е дал зелена светлина за пълното му възстановяване, което е и причината за неговото отсъствие от групата за днешния мач.

Реал Мадрид ще се опита да демонстрира класата си срещу втородивизионния Албасете и да зарадва привържениците си с убедителна игра под ръководството на Арбелоа. Всички погледи тази вечер ще бъдат насочени към новия треньор и към това как ще се справи с предизвикателството да води "белия балет" в един от най-важните турнири в испанския футбол.


