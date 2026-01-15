Спортът по ТВ в четвъртък (15 януари)

05.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2
07.30 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
11.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2
14.00 Ски алпинизъм: Световна купа в Куршевел, спринт Евроспорт 2
15.00 Снукър: Лондон Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
15.10 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, щафета, мъже Евроспорт 2
16.45 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Шефилд, кратка програма, мъже Евроспорт 2
19.00 Волейбол, Шверин – Марица МАХ Спорт 2
19.30 Верона – Болоня МАХ Спорт 3
19.30 Бешикташ – Кечиоренгюджю МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол, Анадолу Ефес – Баскония МАХ Спорт 1
21.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Шефилд, волна програма, спортни двойки Евроспорт 2
21.00 Снукър: Лондон Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 Аугсбург – Унион Диема спорт 3
21.30 Баскетбол, Олимпия Милано – Цървена звезда МАХ Спорт 1
21.30 Волейбол, Чистерна – Монца МАХ Спорт 2
21.45 Комо – Милан МАХ Спорт 3
22.00 Мач от Кралската купа МАХ Спорт 4
02.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1
04.30 НХЛ, Вегас – Торонто МАХ Спорт 3
