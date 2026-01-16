Ман Сити е много близо до централен защитник, само се чака неговото решение

Манчестър Сити е направил сериозен напредък по евентуалното привличане на капитана на Кристъл Палас Марк Гехи. По информация на трансферния експерт Фабрицио Романо, в рамките на последните 12 часа „гражданите“ са отправили конкретно и сериозно предложение към централния защитник, свързано с неговия договор и личните условия. От „Етихад“ вече са готови да преминат и към официални преговори с клуба от Лондон.
Според английските медии Кристъл Палас оценява своя капитан между 35 и 40 милиона паунда, въпреки че настоящият му контракт изтича след едва шест месеца. Именно този факт до момента караше редица европейски грандове да изчакват развитието на ситуацията.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City advance on Marc Guehi deal as big approach has been made in the last 12h.
Manchester City presented important proposal to Guehi in terms of contract, eventually ready to proceed also with Crystal Palace.
Deal now closer with #MCFC. 🏴 pic.twitter.com/WLBka7ueqO
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026
Интерес към Гехи проявяват още Ливърпул, Арсенал, Байерн Мюнхен, Реал Мадрид и Барселона, като позицията на тези клубове досега беше да изчакат лятото, когато бранителят би могъл да премине като свободен агент. До скоро се смяташе, че и самият футболист предпочита този сценарий. Предстои да се види дали официалната оферта на Манчестър Сити ще активизира останалите кандидати или „гражданите“ ще останат без сериозна конкуренция и ще реализират втори значим зимен трансфер, след като вече привлякоха Антоан Семеньо от Борнемут.
Флориан Платенберг от Sky Sport Germany също потвърждава, че решението е взето и Манчестър Сити ще подаде официална оферта за Гехи. Очаква се предложението към Кристъл Палас да бъде на стойност около 30 милиона паунда и да бъде изпратено в най-скоро време. Личните условия между защитника и Манчестър Сити няма да представляват проблем, а и постигането на договорка между двата клуба не се очаква да бъде сериозна пречка. Сделката може да бъде финализирана бързо, при условие че самият защитник даде съгласието си за трансфера.
🚨💣 BREAKING | Decision made: We’ve been told Manchester City are set to submit an official bid for Marc #Guehi. The offer is expected to be formally lodged with Crystal Palace soon and is worth around £30 million. #MCFC #CPFC— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 16, 2026
Personal terms are not an issue between… pic.twitter.com/EupqnEpJcG
Платенберг допълва, че Байерн практически е загубил шансове за подписа на английския национал, въпреки направените в последния момент нови контакти и телефонни разговори.
