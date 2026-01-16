Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ман Сити е много близо до централен защитник, само се чака неговото решение

Ман Сити е много близо до централен защитник, само се чака неговото решение

16 Януари, 2026 16:15 475 0

  • кристъл палас-
  • марк гехи-
  • манчестър сити-
  • футбол

Според английските медии Кристъл Палас оценява своя капитан между 35 и 40 милиона паунда, въпреки че настоящият му контракт изтича след едва шест месеца

Ман Сити е много близо до централен защитник, само се чака неговото решение - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити е направил сериозен напредък по евентуалното привличане на капитана на Кристъл Палас Марк Гехи. По информация на трансферния експерт Фабрицио Романо, в рамките на последните 12 часа „гражданите“ са отправили конкретно и сериозно предложение към централния защитник, свързано с неговия договор и личните условия. От „Етихад“ вече са готови да преминат и към официални преговори с клуба от Лондон.

Според английските медии Кристъл Палас оценява своя капитан между 35 и 40 милиона паунда, въпреки че настоящият му контракт изтича след едва шест месеца. Именно този факт до момента караше редица европейски грандове да изчакват развитието на ситуацията.

Интерес към Гехи проявяват още Ливърпул, Арсенал, Байерн Мюнхен, Реал Мадрид и Барселона, като позицията на тези клубове досега беше да изчакат лятото, когато бранителят би могъл да премине като свободен агент. До скоро се смяташе, че и самият футболист предпочита този сценарий. Предстои да се види дали официалната оферта на Манчестър Сити ще активизира останалите кандидати или „гражданите“ ще останат без сериозна конкуренция и ще реализират втори значим зимен трансфер, след като вече привлякоха Антоан Семеньо от Борнемут.

Флориан Платенберг от Sky Sport Germany също потвърждава, че решението е взето и Манчестър Сити ще подаде официална оферта за Гехи. Очаква се предложението към Кристъл Палас да бъде на стойност около 30 милиона паунда и да бъде изпратено в най-скоро време. Личните условия между защитника и Манчестър Сити няма да представляват проблем, а и постигането на договорка между двата клуба не се очаква да бъде сериозна пречка. Сделката може да бъде финализирана бързо, при условие че самият защитник даде съгласието си за трансфера.

Платенберг допълва, че Байерн практически е загубил шансове за подписа на английския национал, въпреки направените в последния момент нови контакти и телефонни разговори.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ