Ботев Пловдив триумфира в първото градско дерби за 2026 година

15 Януари, 2026 16:34

"Канарчетата" победиха Марица в контрола

Снимка: БГНЕС
Ботев Пловдив надделя над градския си съперник Марица с категоричното 2:0.

В първата си контрола от зимната подготовка възпитаниците на Димитър Димитров - Херо демонстрираха отлична форма и хъс за победа. Николай Минков откри резултата в 38-ата минута, след като се възползва от неразбирателство в защитата на Марица. Само шест минути по-късно Никола Илиев удвои преднината на домакините, реализирайки след прецизен пас от капитана Тодор Неделев.

Следващата спирка за пловдивчани е подготвителният лагер в Лара, Турция, който ще се проведе между 17 и 31 януари. Там Ботев ще премери сили с още четири съперника в контролни срещи, които ще помогнат на треньорския щаб да изгради оптимална формация за пролетния дял на сезона.


