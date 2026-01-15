Ботев Пловдив триумфира в първото градско дерби за 2026 година

Ботев Пловдив надделя над градския си съперник Марица с категоричното 2:0.

В първата си контрола от зимната подготовка възпитаниците на Димитър Димитров - Херо демонстрираха отлична форма и хъс за победа. Николай Минков откри резултата в 38-ата минута, след като се възползва от неразбирателство в защитата на Марица. Само шест минути по-късно Никола Илиев удвои преднината на домакините, реализирайки след прецизен пас от капитана Тодор Неделев.

Следващата спирка за пловдивчани е подготвителният лагер в Лара, Турция, който ще се проведе между 17 и 31 януари. Там Ботев ще премери сили с още четири съперника в контролни срещи, които ще помогнат на треньорския щаб да изгради оптимална формация за пролетния дял на сезона.