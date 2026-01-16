Легенда на Ботев Пд за Око-Флекс: Некоректно и подигравателно!

Легендата на Ботев Пловдив Марин Бакалов коментира пред колегите от Gong.bg скандала с бившата звезда на отбора Армстронг Око-Флекс, който премина в Левски, след като от "Герена" платиха освобождаващата му клауза и той стана част от "сините".

"Това негово поведение е некоректно. Ботев му подаде ръка, когато сигурно никой не го е искал, но подобни трансфери вече не са единичен случай. За мен беше редно и клубът да бъде запознат с предстоящия трансфер в Левски. В днешно време явно е трудно да бъдеш и добър футболист, и коректен човек", заяви Бакалов.

"Да, Око-Флекс е добър футболист. Ще липсва на треньора Димитър Димитров, но в никакъв случай не е незаменим. Той е получил офертата от Левски, видял е, че са лидери в класирането и е решил да отиде там по некоректен начин", продължи легендата.

Попитахме го как според него феновете на Ботев Пловдив ще приемат един ден Око-Флекс на "Колежа", когато той дойде с екипа на Левски. "Няма да го приемат по най-добрия начин. Но, вижте, все пак той не е оставил някаква трайна следа в Ботев, игра едва няколко месеца в отбора", каза още Бакалов.

"Имаше някои неща, от които нямаше нужда. Например всички тези подигравателни видеа от Левски. Подобни неща нямат място във футбола, тук всичко трябва да се решава на терена", заяви миналият и през ЦСКА футболист.

Иначе Марин Бакалов смята, че бъдещето пред Ботев Пловдив е добро. "Оптимист съм, защото в лицето на Димитър Димитров имаме сериозен треньор. Сега се прави селекция, която се надявам да бъде успешна. В Пловдив винаги сме искали да имаме отбор, който играе красиво, а отделно от това винаги да побеждава лидерите в класирането", завърши Бакалов.