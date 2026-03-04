Ирански военен кораб подава сигнал за бедствие край Шри Ланка

Военноморският кораб на Иран „ИРИС Дена“ е изпратил сигнал за бедствие в ранните часове на сряда край бреговете на Шри Ланка, съобщават местните власти и BBC, предава News.bg.
Министърът на външните работи на Шри Ланка, Виджита Херат, информира парламента, че сигналът е получен призори. В отговор бе задействана спасителна операция, включваща кораби на военноморските сили и авиация, за да се окаже помощ на екипажа.
По данни на властите на борда са се намирали около 180 души, като най-малко 30 вече са евакуирани и транспортирани до болница в пристанищния град Гале. Все още не се уточнява характерът на получените травми.
Причината за инцидента остава неизвестна. По време на парламентарното заседание депутат попита дали корабът може да е бил атакуван в рамките на предполагаема американско-израелска операция срещу Иран, но Херат не е дал конкретен отговор.
Разстоянието между Иран и Шри Ланка е над 4000 километра, което прави присъствието на военния кораб в района необичайно и засилва интереса към обстоятелствата около инцидента. Спасителната операция продължава, като властите събират информация за състоянието на останалите членове на екипажа.
1 Град Козлодуй
Коментиран от #3
11:04 04.03.2026
2 тук потъна рибарски кораб
11:06 04.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ха-ха
11:12 04.03.2026
5 Владимир Путин, президент
Она yтанула ☝️😁
11:14 04.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Опитвали
11:18 04.03.2026
8 хо хо
11:25 04.03.2026
9 Презвитер Козма
11:42 04.03.2026
10 ПРОГРЕСИВЕН СПАСИТЕЛ
ДА ПРИГОТВЯТ....10 тома КНИГИ ЗА 😢😢
11:52 04.03.2026