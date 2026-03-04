Новини
Ирански военен кораб подава сигнал за бедствие край Шри Ланка

4 Март, 2026 10:57, обновена 4 Март, 2026 10:59 1 522 10

Спасителни екипи реагират след инцидент със 180 души на борда

Ирански военен кораб подава сигнал за бедствие край Шри Ланка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военноморският кораб на Иран „ИРИС Дена“ е изпратил сигнал за бедствие в ранните часове на сряда край бреговете на Шри Ланка, съобщават местните власти и BBC, предава News.bg.

Министърът на външните работи на Шри Ланка, Виджита Херат, информира парламента, че сигналът е получен призори. В отговор бе задействана спасителна операция, включваща кораби на военноморските сили и авиация, за да се окаже помощ на екипажа.

По данни на властите на борда са се намирали около 180 души, като най-малко 30 вече са евакуирани и транспортирани до болница в пристанищния град Гале. Все още не се уточнява характерът на получените травми.

Причината за инцидента остава неизвестна. По време на парламентарното заседание депутат попита дали корабът може да е бил атакуван в рамките на предполагаема американско-израелска операция срещу Иран, но Херат не е дал конкретен отговор.

Разстоянието между Иран и Шри Ланка е над 4000 километра, което прави присъствието на военния кораб в района необичайно и засилва интереса към обстоятелствата около инцидента. Спасителната операция продължава, като властите събират информация за състоянието на останалите членове на екипажа.


Иран (Ислямска Република)
Напиши коментар:


  • 1 Град Козлодуй

    5 1 Отговор
    Аллах им е помогнал.

    Коментиран от #3

    11:04 04.03.2026

  • 2 тук потъна рибарски кораб

    4 4 Отговор
    и спасителните операции бяха седмица . но не намериха риболовците и капитана . в моретата е трудно . плаваш някъде . после се случва инцидент . и къде отиваш . бедстваш си . докато някой не ти помогне . навремето се чудеха как титаник потънал . собственика загубил милион лири суха пара . затова е сложно .

    11:06 04.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха-ха

    11 7 Отговор
    Това е последния ирански военен кораб. Искал е да се скрие, но уви.!

    11:12 04.03.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    12 4 Отговор
    Ирански, pyccкий все е беда, бедствие....
    Она yтанула ☝️😁

    11:14 04.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Опитвали

    9 1 Отговор
    са се да избягат, но уви...

    11:18 04.03.2026

  • 8 хо хо

    6 0 Отговор
    Тия са си били плюли на петичките

    11:25 04.03.2026

  • 9 Презвитер Козма

    6 1 Отговор
    Прехвалената иранска армия, руските и китайски ПВО са безпомощни пред американската мощ. Колкото и сигнали да пускат за бедствие, Бункерното джудже няма да им помогне, щото Чичо Сам и него може да го грабне посред нощ.

    11:42 04.03.2026

  • 10 ПРОГРЕСИВЕН СПАСИТЕЛ

    0 0 Отговор
    ОТ БУЛ.СИМ.ШОСЕ 55
    ДА ПРИГОТВЯТ....10 тома КНИГИ ЗА 😢😢

    11:52 04.03.2026

