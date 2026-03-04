Ирански военен кораб подава сигнал за бедствие край Шри Ланка

Военноморският кораб на Иран „ИРИС Дена“ е изпратил сигнал за бедствие в ранните часове на сряда край бреговете на Шри Ланка, съобщават местните власти и BBC, предава News.bg.

Министърът на външните работи на Шри Ланка, Виджита Херат, информира парламента, че сигналът е получен призори. В отговор бе задействана спасителна операция, включваща кораби на военноморските сили и авиация, за да се окаже помощ на екипажа.

По данни на властите на борда са се намирали около 180 души, като най-малко 30 вече са евакуирани и транспортирани до болница в пристанищния град Гале. Все още не се уточнява характерът на получените травми.

Причината за инцидента остава неизвестна. По време на парламентарното заседание депутат попита дали корабът може да е бил атакуван в рамките на предполагаема американско-израелска операция срещу Иран, но Херат не е дал конкретен отговор.

Разстоянието между Иран и Шри Ланка е над 4000 километра, което прави присъствието на военния кораб в района необичайно и засилва интереса към обстоятелствата около инцидента. Спасителната операция продължава, като властите събират информация за състоянието на останалите членове на екипажа.