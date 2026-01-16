Новини
Ботев Пд се изгаври с Армстронг Око-Флекс: Той е с две калъфки

Ботев Пд се изгаври с Армстронг Око-Флекс: Той е с две калъфки

16 Януари, 2026 16:00 753 2

„Жълто-черният“ клуб реши да отговори на „сините“ фенове от официалния си профил

Ботев Пд се изгаври с Армстронг Око-Флекс: Той е с две калъфки - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив публикува информация за заминаването си към лагера в Турция, а в коментарите привърженици на Левски се шегуваха с „канарчетата“ след сагата, довела до трансфер на Армстронг Око-Флекс на „Герена“.

„Жълто-черният“ клуб реши да отговори на „сините“ фенове от официалния си профил. Единият от коментарите гласеше: „Око Флекс там ли ще е?“, на което Ботев Пловдив отговори: „Да, с две калъфки“. Друг привърженик пък констатира: „Поне ви освободихме едно място в самолета“, а от "Колежа" пишат: „Щяхме да ти го предложим, но един испанец те изпревари“, вероятно визирайки идващия от Берое Карлос Алгара.

Информация за заминаването на Ботев към Турция:

Отборът на Ботев Пловдив ще отпътува в събота за подготвителния си лагер в Анталия.

„Жълто-черните“ ще пристигнат около 8:30 часа на Терминал 2 на Летище „Васил Левски“ в София.

Пред журналистите ще застане спортният директор на „канарчетата“ Иван Цветанов.

На турска земя пловдивчани ще изиграят четири контролни срещи:

21.01 – срещу Партизан (Сърбия)

24.01 – срещу Оболон (Украйна)

27.01 – срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

30.01 – срещу Пахтакор (Узбекистан)


  • 1 Като

    3 1 Отговор
    тактика "Левски" скри топката на Чичо Дончо. Операция "Мадуро", е анимация за малките зрители. Брилянтна операция, нека специалните служби се поучат,така се прави.

    Коментиран от #2

    16:15 16.01.2026

  • 2 Новичок

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Като":

    Знаеме ги ,те са известни с "Казанската афера" хахаха...евроиди0ти 6ляд.

    16:47 16.01.2026

