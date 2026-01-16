Ботев Пд се изгаври с Армстронг Око-Флекс: Той е с две калъфки

Ботев Пловдив публикува информация за заминаването си към лагера в Турция, а в коментарите привърженици на Левски се шегуваха с „канарчетата“ след сагата, довела до трансфер на Армстронг Око-Флекс на „Герена“.

„Жълто-черният“ клуб реши да отговори на „сините“ фенове от официалния си профил. Единият от коментарите гласеше: „Око Флекс там ли ще е?“, на което Ботев Пловдив отговори: „Да, с две калъфки“. Друг привърженик пък констатира: „Поне ви освободихме едно място в самолета“, а от "Колежа" пишат: „Щяхме да ти го предложим, но един испанец те изпревари“, вероятно визирайки идващия от Берое Карлос Алгара.

Информация за заминаването на Ботев към Турция:

Отборът на Ботев Пловдив ще отпътува в събота за подготвителния си лагер в Анталия.

„Жълто-черните“ ще пристигнат около 8:30 часа на Терминал 2 на Летище „Васил Левски“ в София.

Пред журналистите ще застане спортният директор на „канарчетата“ Иван Цветанов.

На турска земя пловдивчани ще изиграят четири контролни срещи:

21.01 – срещу Партизан (Сърбия)

24.01 – срещу Оболон (Украйна)

27.01 – срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

30.01 – срещу Пахтакор (Узбекистан)