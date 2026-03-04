Новини
Електромобилите на Volkswagen с пробег 1000 км!

4 Март, 2026

Това се случва благодарение на революционна китайска батерия

Електромобилите на Volkswagen с пробег 1000 км! - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ерата на постоянното взиране в индикатора за батерията официално отива в историята. Или поне така твърдят специалистите от Volkswagen, които в комбинация с китайските експерти от Gotion High-Tech, извадиха „тежката артилерия“ – революционна твърдотелна батерия, която обещава да превърне електромобила в истински маратонец.

Докато мнозина скептици все още мърморят за краткия пробег през зимата, Волфсбург и техните партньори (в които VW държи стабилен 25%-ен дял) вече подгряват поточните линии. Новината, съобщена от ресурса CarNewsChina, е ясна: бъдещето е твърдо, сигурно и невероятно издръжливо.

Магията на „Solid-State“: Защо това променя всичко?

Твърдотелните батерии на Gotion не са просто поредната еволюция – те са истински квантов скок. Със своята впечатляваща енергийна плътност от 350 Wh/kg (което е с цели 40% над масовите литиево-йонни клетки), тези „енергийни хапчета“ позволяват на бъдещите модели на Volkswagen да поглъщат по 1000 километра с едно-единствено зареждане.

Но чакайте, има и още! Ето защо тези батерии са „железни“:

Имунитет срещу студ и пек: Забравете за загубата на капацитет при януарски студове. Технологията работи безотказно в бруталния диапазон от -40°C до +80°C.

Безопасност на ниво „Танк“: При екстремни изпитания батерията е била нагрята до невъзможните +200°C и пробита със стоманен шип. Резултатът? Нито пламък, нито дим. Пълно спокойствие за семейството ви.

Кога ще подкараме това чудо?

Индустриалният гигант не си губи времето с празни приказки. Вече е пусната пробна линия, а в ход е изграждането на мащабни мощности за 2 GWh. Първите „щастливци“ на четири колела ще получат новите батерии още в края на 2026 година, а до 2030-а технологията се очаква да се превърне в стандарт за масовото производство.

Така най-големият кошмар на собствениците на електрически коли – бавното зареждане и бързото разреждане в зимни условия – е на път да бъде заличен. С тези характеристики Volkswagen буквално „хвърля ръкавицата“ на Tesla и останалите играчи на пазара, доказвайки, че европейското инженерство и китайският производствен размах са добър тандем.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
  • 1 Тест

    5 2 Отговор
    Когато закачат една каравана отзад и пробега от 1000 км ще се стопи на 350 км.

    Коментиран от #2, #12

    11:08 04.03.2026

  • 2 Дали е така

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тест":

    Само за електромобилите? Твоя пробег като закачиш караваната от 1000 км На колко пада?

    Единствената разлика е, че за 1000 км без каравана плащаш 100 евро, а 1000 км заредени от контакта струват 10-15 евро.

    Коментиран от #9

    11:15 04.03.2026

  • 3 Кошмари в гилдията

    2 0 Отговор
    "Така най-големият кошмар на собствениците на електрически коли – бавното зареждане и бързото разреждане"

    Всъщност това е най-големият кошмар на Toyota - volkswagen да започне да продава електромобили с 1 000 км пробег с твърдотелни батерии само 10 години преди Toyota да започне да ги произвежда!

    11:17 04.03.2026

  • 4 М.Захарова

    0 0 Отговор
    Важното е ,че ние сглобяваме Москвич с китайски части

    11:19 04.03.2026

  • 5 Няма такова нещо

    2 0 Отговор
    Вярно ще намалее пробега но не толкова съществено. С моят дизеляга на 18г минавам близо 1000км с резервоар гориво. С каравана около 650. Вие каква каравана влачите, че да ви падне разхода толкова на 1000км?

    Коментиран от #6

    11:20 04.03.2026

  • 6 Имах предвид

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Няма такова нещо":

    пробега

    11:22 04.03.2026

  • 7 Вярвам ви

    0 1 Отговор
    Аз съм овца и рупам зелена трева..... енергия......

    11:26 04.03.2026

  • 8 Парад

    3 0 Отговор
    Много се радвам на ел.рено.Голям кеф и на студ не пада тока.Вярно че се налага да сипвам в казана за чистачките,но не може без доддръжка.

    11:26 04.03.2026

  • 9 Няма да минеш

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дали е така":

    350 км с каравана. Ако пуснеш и климатроника 250. Ако дадеш газ 150

    Коментиран от #11

    11:29 04.03.2026

  • 10 Там е истината

    3 0 Отговор
    Твърдотелните батерии ще решат много проблеми. И след литиевите идва ред на натриевите. Малко по - малък капацитет но на 1/3 от цената.
    За автомобил пари нямам но за електическо колело с такава батерия ще се намерят.
    Този път Volkswagen са от правилната страна на историята.

    11:29 04.03.2026

  • 11 Забравяш

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Няма да минеш":

    Че ако тръгнеш от Казанлък да върнеш караваната от връх Шипка, като се върнеш с караваната ще имаш горе-долу толкова ток в Казанлък с колкото си тръгнал, защото караваната ще ти е върнала надолу почти същият ток който ти е изхарчила за да я качиш

    Като даваш газ е същото - после като я отнемеш енергията се връща в батерията.


    На тебе колко литра ще ти върне в резервоара?

    11:33 04.03.2026

  • 12 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тест":

    Ха-ха.

    11:38 04.03.2026

  • 13 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Забелязвате ли колко елегантно заглавието подминава факта, че това е постижение на китайската компания, проектирала и произвела новата батерия, а не на Фолксваген?

    Коментиран от #15

    11:40 04.03.2026

  • 14 Забрави ли се да кажат

    1 1 Отговор
    С каква мощност ще се зареждат?

    Ако се зареждат бавно ще видим кое ще натежи повече? Дали ще се купуват повече автомобили с 1000 км пробег и 20 минути зареждане или 600 км пробег и 5 минути зареждане.


    Да видим дали пробега или скоростта на зареждане е по-важна , докато Toyota не изкарат обещаните батерии с 1500 км пробег и 10 минути зареждане, което е по-бързо от зареждането на бензин, защото Toyota са царете в автомобилната индустрия..

    Коментиран от #18

    11:41 04.03.2026

  • 15 Какво значение има

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тити на Кака":

    Няма значение кой произвежда батерията, важното е коя марка автомобили ще ги ползва.

    11:42 04.03.2026

  • 16 Лука

    1 1 Отговор
    Не разбрах какво европейско инженерство има в китайската батерия . Добре че Китай и Америка нямат нашия еврокомисар по иновациите иначе щяха да са на нашия хал.

    11:42 04.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    КИТАЙСКА БАТЕРИЯ КИТАЙСКА !
    .....
    ЩОТО ФОЛЙСВАГЕН НЕ МОГАТ ДА Я НАПРАВЯТ - В ЕС НАУКАТА УМРЯ - НЯМАТ ПАРИ :)

    Коментиран от #19

    11:45 04.03.2026

  • 18 Въпроса Ви е подвеждащ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Забрави ли се да кажат":

    А отговора е лесен. Тази с 1000км пробег. Защото за едно и също време със същата технология ще заредите тази за 1000км за 8.3 мин.

    11:52 04.03.2026

  • 19 И не само това

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Китаеца се усети на врене и сложи ръка на ресурсите от който се произвеждат батериите. Сега шанса на европейските производители е натриевата твърдотелна батерия но и него могат да изпуснат.

    Коментиран от #20

    11:57 04.03.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "И не само това":

    НЕ РЕСУРСИ АМИ ИМАТ
    НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ...
    .....
    1000 КМ Е ВЕЧЕ НОРМАЛНА БАТЕРИЯ ЗА КИТАЙ,
    СЕГА ПУСНАХА И НАТРИЕВИ БАТЕРИИ НА 1000 КМ
    ....ВСИЧКИ КИТАЙСКИ ФИРМИ ИМАТ
    + ЗАРЯДНИТЕ ЗА 8 МИНУТИ :)

    12:01 04.03.2026