Електромобилите на Volkswagen с пробег 1000 км!

Ерата на постоянното взиране в индикатора за батерията официално отива в историята. Или поне така твърдят специалистите от Volkswagen, които в комбинация с китайските експерти от Gotion High-Tech, извадиха „тежката артилерия“ – революционна твърдотелна батерия, която обещава да превърне електромобила в истински маратонец.
Докато мнозина скептици все още мърморят за краткия пробег през зимата, Волфсбург и техните партньори (в които VW държи стабилен 25%-ен дял) вече подгряват поточните линии. Новината, съобщена от ресурса CarNewsChina, е ясна: бъдещето е твърдо, сигурно и невероятно издръжливо.
Магията на „Solid-State“: Защо това променя всичко?
Твърдотелните батерии на Gotion не са просто поредната еволюция – те са истински квантов скок. Със своята впечатляваща енергийна плътност от 350 Wh/kg (което е с цели 40% над масовите литиево-йонни клетки), тези „енергийни хапчета“ позволяват на бъдещите модели на Volkswagen да поглъщат по 1000 километра с едно-единствено зареждане.
Но чакайте, има и още! Ето защо тези батерии са „железни“:
Имунитет срещу студ и пек: Забравете за загубата на капацитет при януарски студове. Технологията работи безотказно в бруталния диапазон от -40°C до +80°C.
Безопасност на ниво „Танк“: При екстремни изпитания батерията е била нагрята до невъзможните +200°C и пробита със стоманен шип. Резултатът? Нито пламък, нито дим. Пълно спокойствие за семейството ви.
Кога ще подкараме това чудо?
Индустриалният гигант не си губи времето с празни приказки. Вече е пусната пробна линия, а в ход е изграждането на мащабни мощности за 2 GWh. Първите „щастливци“ на четири колела ще получат новите батерии още в края на 2026 година, а до 2030-а технологията се очаква да се превърне в стандарт за масовото производство.
Така най-големият кошмар на собствениците на електрически коли – бавното зареждане и бързото разреждане в зимни условия – е на път да бъде заличен. С тези характеристики Volkswagen буквално „хвърля ръкавицата“ на Tesla и останалите играчи на пазара, доказвайки, че европейското инженерство и китайският производствен размах са добър тандем.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тест
Коментиран от #2, #12
11:08 04.03.2026
2 Дали е така
До коментар #1 от "Тест":Само за електромобилите? Твоя пробег като закачиш караваната от 1000 км На колко пада?
Единствената разлика е, че за 1000 км без каравана плащаш 100 евро, а 1000 км заредени от контакта струват 10-15 евро.
Коментиран от #9
11:15 04.03.2026
3 Кошмари в гилдията
Всъщност това е най-големият кошмар на Toyota - volkswagen да започне да продава електромобили с 1 000 км пробег с твърдотелни батерии само 10 години преди Toyota да започне да ги произвежда!
11:17 04.03.2026
4 М.Захарова
11:19 04.03.2026
5 Няма такова нещо
Коментиран от #6
11:20 04.03.2026
6 Имах предвид
До коментар #5 от "Няма такова нещо":пробега
11:22 04.03.2026
7 Вярвам ви
11:26 04.03.2026
8 Парад
11:26 04.03.2026
9 Няма да минеш
До коментар #2 от "Дали е така":350 км с каравана. Ако пуснеш и климатроника 250. Ако дадеш газ 150
Коментиран от #11
11:29 04.03.2026
10 Там е истината
За автомобил пари нямам но за електическо колело с такава батерия ще се намерят.
Този път Volkswagen са от правилната страна на историята.
11:29 04.03.2026
11 Забравяш
До коментар #9 от "Няма да минеш":Че ако тръгнеш от Казанлък да върнеш караваната от връх Шипка, като се върнеш с караваната ще имаш горе-долу толкова ток в Казанлък с колкото си тръгнал, защото караваната ще ти е върнала надолу почти същият ток който ти е изхарчила за да я качиш
Като даваш газ е същото - после като я отнемеш енергията се връща в батерията.
На тебе колко литра ще ти върне в резервоара?
11:33 04.03.2026
12 Тити на Кака
До коментар #1 от "Тест":Ха-ха.
11:38 04.03.2026
13 Тити на Кака
Коментиран от #15
11:40 04.03.2026
14 Забрави ли се да кажат
Ако се зареждат бавно ще видим кое ще натежи повече? Дали ще се купуват повече автомобили с 1000 км пробег и 20 минути зареждане или 600 км пробег и 5 минути зареждане.
Да видим дали пробега или скоростта на зареждане е по-важна , докато Toyota не изкарат обещаните батерии с 1500 км пробег и 10 минути зареждане, което е по-бързо от зареждането на бензин, защото Toyota са царете в автомобилната индустрия..
Коментиран от #18
11:41 04.03.2026
15 Какво значение има
До коментар #13 от "Тити на Кака":Няма значение кой произвежда батерията, важното е коя марка автомобили ще ги ползва.
11:42 04.03.2026
16 Лука
11:42 04.03.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЩОТО ФОЛЙСВАГЕН НЕ МОГАТ ДА Я НАПРАВЯТ - В ЕС НАУКАТА УМРЯ - НЯМАТ ПАРИ :)
Коментиран от #19
11:45 04.03.2026
18 Въпроса Ви е подвеждащ
До коментар #14 от "Забрави ли се да кажат":А отговора е лесен. Тази с 1000км пробег. Защото за едно и също време със същата технология ще заредите тази за 1000км за 8.3 мин.
11:52 04.03.2026
19 И не само това
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Китаеца се усети на врене и сложи ръка на ресурсите от който се произвеждат батериите. Сега шанса на европейските производители е натриевата твърдотелна батерия но и него могат да изпуснат.
Коментиран от #20
11:57 04.03.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #19 от "И не само това":НЕ РЕСУРСИ АМИ ИМАТ
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ...
.....
1000 КМ Е ВЕЧЕ НОРМАЛНА БАТЕРИЯ ЗА КИТАЙ,
СЕГА ПУСНАХА И НАТРИЕВИ БАТЕРИИ НА 1000 КМ
....ВСИЧКИ КИТАЙСКИ ФИРМИ ИМАТ
+ ЗАРЯДНИТЕ ЗА 8 МИНУТИ :)
12:01 04.03.2026