Електромобилите на Volkswagen с пробег 1000 км!

Ерата на постоянното взиране в индикатора за батерията официално отива в историята. Или поне така твърдят специалистите от Volkswagen, които в комбинация с китайските експерти от Gotion High-Tech, извадиха „тежката артилерия“ – революционна твърдотелна батерия, която обещава да превърне електромобила в истински маратонец.

Докато мнозина скептици все още мърморят за краткия пробег през зимата, Волфсбург и техните партньори (в които VW държи стабилен 25%-ен дял) вече подгряват поточните линии. Новината, съобщена от ресурса CarNewsChina, е ясна: бъдещето е твърдо, сигурно и невероятно издръжливо.

Магията на „Solid-State“: Защо това променя всичко?

Твърдотелните батерии на Gotion не са просто поредната еволюция – те са истински квантов скок. Със своята впечатляваща енергийна плътност от 350 Wh/kg (което е с цели 40% над масовите литиево-йонни клетки), тези „енергийни хапчета“ позволяват на бъдещите модели на Volkswagen да поглъщат по 1000 километра с едно-единствено зареждане.

Но чакайте, има и още! Ето защо тези батерии са „железни“:

Имунитет срещу студ и пек: Забравете за загубата на капацитет при януарски студове. Технологията работи безотказно в бруталния диапазон от -40°C до +80°C.

Безопасност на ниво „Танк“: При екстремни изпитания батерията е била нагрята до невъзможните +200°C и пробита със стоманен шип. Резултатът? Нито пламък, нито дим. Пълно спокойствие за семейството ви.

Кога ще подкараме това чудо?

Индустриалният гигант не си губи времето с празни приказки. Вече е пусната пробна линия, а в ход е изграждането на мащабни мощности за 2 GWh. Първите „щастливци“ на четири колела ще получат новите батерии още в края на 2026 година, а до 2030-а технологията се очаква да се превърне в стандарт за масовото производство.

Така най-големият кошмар на собствениците на електрически коли – бавното зареждане и бързото разреждане в зимни условия – е на път да бъде заличен. С тези характеристики Volkswagen буквално „хвърля ръкавицата“ на Tesla и останалите играчи на пазара, доказвайки, че европейското инженерство и китайският производствен размах са добър тандем.