Ботев Пловдив реагира остро на решението на БФС относно Армстронг Око-Флекс

Остра реакция от футболния клуб Ботев Пловдив, след като днес Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз (БФС) обяви своето становище по казуса с Армстронг Око-Флекс. В отговор на това развитие, ръководството на "жълто-черните" не остана безучастно и незабавно изпрати две официални писма – едното адресирано до самата Спортно-техническа комисия, а другото – до Изпълнителния комитет на БФС.

С този ход пловдивчани ясно демонстрират несъгласието си с взетото решение и настояват за прозрачност и справедливост в процеса. От клуба подчертават, че ще защитават интересите си докрай, като изискват обективност и равнопоставеност за всички участници в българския футбол.

Случаят с Армстронг Око-Флекс предизвика широк обществен отзвук и породи множество въпроси относно процедурите и критериите, по които се взимат решенията в родната футболна централа.

Ботев Пловдив настоява за бързи и ясни отговори, които да внесат спокойствие и сигурност както за клуба, така и за феновете.

Ето какво позицията на Ботев Пд към Спортно-техническата комисия:

"С настоящото ПФК Ботев Пловдив официално и изрично възразява срещу съдържащата се в Решение на Спортно-техническата комисия от 15.01.2026 г. констатация, че трудовият договор между клуба и футболиста Армстронг Иния Око-Флекс е прекратен, считано от 14.01.2026 г., на основание "активиране и прилагане на уговорена клауза“.

I. Липса на компетентност за произнасяне по същество

СТК на БФС не разполага с правомощия да се произнася по законосъобразността на едностранно прекратяване на трудов договор, когато:

– е налице международен елемент;

– спорът подлежи на разглеждане по Регламента на ФИФА за статута и трансферите на играчи (RSTP);

– между страните съществува висящ или предстоящ спор пред компетентните органи на ФИФА.

В този смисъл всяка констатация на СТК относно действието или валидността на договорна клауза има изцяло административен и временен характер и не може да поражда правни последици по същество.

II. Неправилно тълкуване на договорна клауза

В договора между ПФК Ботев Пловдив и футболиста НЕ е предвидено изрично право на футболиста да прекрати едностранно договора си срещу заплащане на определена сума.

Съгласно установената практика на ФИФА и CAS:

наименованието "buy-out clause“ не е решаващо;

решаващо е дали договорът изрично предоставя на футболиста право на едностранно прекратяване, както и дали е спазена предвидената процедура.

В конкретния случай:

не е налице взаимно съгласие;

не е налице just cause;

не е доказано плащане или депозиране на каквато и да е сума;

не е спазена каквато и да е процедура за валидно прекратяване.

Следователно договорът не е прекратен валидно.

III. Нарушение на Регламента на ФИФА

Съгласно чл. 13, чл. 14 и чл. 17 от RSTP, едностранно прекратяване без основание поражда последици и подлежи на санкции, като спорът е изключително от компетентността на ФИФА.

В този смисъл всяко действие по третиране на футболиста като "свободен“ или подлежащ на картотекиране създава сериозен риск от международен спор, включително ангажиране на солидарна отговорност на нов клуб.

IV. Изрично запазване на права

ПФК Ботев Пловдив не признава констатацията за прекратяване на договора и счита договора за действащ, като си запазва всички права да защити интересите си:

пред ФИФА;

пред CAS;

както и по всички други приложими правни редове.

Уведомяваме Ви, че евентуално картотекиране на футболиста при тези обстоятелства може да доведе до сериозни правни и репутационни последици за участниците в първенството и за българския футбол като цяло."

Ето позицията на Ботев Пд към Изпълнителния комитет:

"С настоящото писмо Ви уведомяваме и официално сезираме във връзка с изключително сериозен правен казус, свързан със статута на футболиста Армстронг Иния Око-Флекс, който към момента е предмет на действия от страна на административни органи на БФС.

На 15.01.2026 г. Спортно-техническата комисия на БФС е приела констатация, че трудовият договор между ПФК Ботев Пловдив и посочения футболист е прекратен, считано от 14.01.2026 г., на основание "активиране и прилагане на уговорена клауза“.

ПФК Ботев Пловдив категорично не признава тази констатация, счита договора за действащ и вече е предприел действия за защита на правата си по международния ред, предвиден в Регламента на ФИФА за статута и трансферите на играчи.

I. Риск от превишаване на компетентност и нарушение на международните правила

Бихме искали да обърнем вниманието на Изпълнителния комитет, че:

БФС и неговите комисии не разполагат с правомощие да се произнасят по същество относно законосъобразността на едностранно прекратяване на трудов договор с международен елемент;

подобни спорове са изключително от компетентността на ФИФА;

всяко предварително третиране на футболиста като "свободен“ създава пряк конфликт с чл. 13, 14 и 17 от RSTP.

II. Реална опасност от международен и вътрешен скандал

В случай че, въпреки наличието на изрично възражение от страна на ПФК Ботев Пловдив, бъде допуснато:

картотекиране на футболиста в друг български клуб;

участие на същия в официални срещи,

се създава реален риск от:

последващо решение на ФИФА, с което прекратяването да бъде обявено за неправомерно;

солидарна отговорност на новия клуб;

поставяне под съмнение на спортната редовност на първенството;

анулиране или оспорване на спортни резултати;

сериозни репутационни щети за българския футбол и БФС.

Това би представлявало безпрецедентна и скандална ситуация, която можеше и може да бъде предотвратена с институционална предпазливост.

III. Искане за отговорно институционално поведение

В качеството си на клуб – член на БФС, ПФК Ботев Пловдив настоява:

Изпълнителният комитет да бъде надлежно информиран за случая;

да се даде указание на административните органи на БФС да се въздържат от действия, които могат да предрешат спора;

да не се допуска картотекиране и участие на футболиста до окончателно произнасяне на компетентните органи на ФИФА.

Настоящото писмо има за цел да предотврати ескалация, а не да я предизвика.

IV. Изрично запазване на права

ПФК Ботев Пловдив си запазва всички права:

да сезира ФИФА и УЕФА за действия, противоречащи на международните регламенти;

да търси отговорност за настъпили вреди;

да защити спортната и правна редовност на състезанието."