Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нови неприятни новини за Реал Мадрид

Нови неприятни новини за Реал Мадрид

16 Януари, 2026 10:09 750 2

  • реал мадрид-
  • килиан мбапе-
  • леванте-
  • ла лига-
  • алваро арбелоа-
  • контузия-
  • суперкупа на испания-
  • купа на краля-
  • футболни новини

Килиан Мбапе пропуска мача с Леванте

Нови неприятни новини за Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид се изправя пред поредно изпитание, след като лошите новини за клуба не спират да валят. След разочароващата загуба на Суперкупата на Испания и неочакваното отпадане от Купата на Краля, "белият балет" е изправен пред ново предизвикателство – звездният нападател Килиан Мбапе няма да бъде на разположение за предстоящия двубой от Ла Лига срещу Леванте. Информацията бе потвърдена от авторитетното издание "Марка".

Сблъсъкът ще се проведе тази събота на стадион "Сантиаго Бернабеу", но феновете на мадридчани ще трябва да се примирят с отсъствието на френския голмайстор. Мбапе все още се бори с болки в лявото коляно, което не позволява на новия наставник Алваро Арбелоа да разчита на него в атаката. Проблемите за Мбапе започнаха още при финала за Суперкупата, където той се появи на терена едва за 15 минути в загубата от Барселона.В последвалия шокиращ мач срещу втородивизионния Албасете за Купата на Краля, нападателят дори не попадна в групата на отбора.

Така Арбелоа ще трябва да търси алтернативни решения в предни позиции, докато Реал Мадрид се опитва да излезе от тежката ситуация и да върне увереността на своите привърженици.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какво му е неприятното?

    2 0 Отговор
    със него и без него все тая…

    Коментиран от #2

    10:12 16.01.2026

  • 2 Фокс

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "какво му е неприятното?":

    Стачкува против новия треньор който не става за нищо

    10:16 16.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ