Нови неприятни новини за Реал Мадрид

Реал Мадрид се изправя пред поредно изпитание, след като лошите новини за клуба не спират да валят. След разочароващата загуба на Суперкупата на Испания и неочакваното отпадане от Купата на Краля, "белият балет" е изправен пред ново предизвикателство – звездният нападател Килиан Мбапе няма да бъде на разположение за предстоящия двубой от Ла Лига срещу Леванте. Информацията бе потвърдена от авторитетното издание "Марка".

Сблъсъкът ще се проведе тази събота на стадион "Сантиаго Бернабеу", но феновете на мадридчани ще трябва да се примирят с отсъствието на френския голмайстор. Мбапе все още се бори с болки в лявото коляно, което не позволява на новия наставник Алваро Арбелоа да разчита на него в атаката. Проблемите за Мбапе започнаха още при финала за Суперкупата, където той се появи на терена едва за 15 минути в загубата от Барселона.В последвалия шокиращ мач срещу втородивизионния Албасете за Купата на Краля, нападателят дори не попадна в групата на отбора.

Така Арбелоа ще трябва да търси алтернативни решения в предни позиции, докато Реал Мадрид се опитва да излезе от тежката ситуация и да върне увереността на своите привърженици.