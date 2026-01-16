Резултати от мачовете в НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):
Орландо Меджик - Мемфис Гризлис 118:111
Детройт Пистънс - Финикс Сънс 108:105
Маями Хийт - Бостън Селтикс 114:119
Хюстън Рокетс - Оклахома Сити Тъндър 91:111
Голдън Стейт Уориърс - Ню Йорк Никс 126:113
Сан Антонио Спърс - Милуоки Бъкс 119:101
Далас Маверикс - Юта Джаз 144:122
Лос Анджелис Лейкърс - Шарлът Хорнетс 117:135
Портланд Трейл Блейзърс - Атланта Хоукс 117:101
