Резултати от мачовете в НБА

16 Януари, 2026 10:27

Изиграха се девет срещи

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):

Орландо Меджик - Мемфис Гризлис 118:111

Детройт Пистънс - Финикс Сънс 108:105

Маями Хийт - Бостън Селтикс 114:119

Хюстън Рокетс - Оклахома Сити Тъндър 91:111

Голдън Стейт Уориърс - Ню Йорк Никс 126:113

Сан Антонио Спърс - Милуоки Бъкс 119:101

Далас Маверикс - Юта Джаз 144:122

Лос Анджелис Лейкърс - Шарлът Хорнетс 117:135

Портланд Трейл Блейзърс - Атланта Хоукс 117:101


