Новини
Спорт »
Баскетбол »
Резултати от мачовете в НБА

Резултати от мачовете в НБА

9 Март, 2026 12:06 383 0

  • nba-
  • резултати -
  • националната баскетболна асоциация-
  • сащ-
  • канада -
  • ню орлиънс пеликанс -
  • вашингтон уизърдс-
  • нба

Торонто Раптърс постигна убедителен успех над Далас Маверикс

Резултати от мачовете в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA):

Ню Орлиънс Пеликанс - Вашингтон Уизърдс 138:118

Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс 98:109

Торонто Раптърс - Далас Маверикс 122:92

Лос Анджелис Лейкърс - Ню Йорк Никс 110:97

Маями Хийт - Детройт Пистънс 121:110

Милуоки Бъкс - Орландо Меджик 91:130

Сан Антонио Спърс - Хюстън Рокетс 145:120

Портланд Трейл Блейзърс - Индиана Пейсърс 131:111

Сакраменто Кингс - Чикаго Булс 126:110

Финикс Сънс - Шарлът Хорнетс 111:99


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове