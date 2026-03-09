Резултати от мачовете в НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA):
Ню Орлиънс Пеликанс - Вашингтон Уизърдс 138:118
Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс 98:109
Торонто Раптърс - Далас Маверикс 122:92
Лос Анджелис Лейкърс - Ню Йорк Никс 110:97
Маями Хийт - Детройт Пистънс 121:110
Милуоки Бъкс - Орландо Меджик 91:130
Сан Антонио Спърс - Хюстън Рокетс 145:120
Портланд Трейл Блейзърс - Индиана Пейсърс 131:111
Сакраменто Кингс - Чикаго Булс 126:110
Финикс Сънс - Шарлът Хорнетс 111:99
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА