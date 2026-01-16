Red Bull показа новия си болид за Формула 1: Блясък, иновации и амбиции за сезон 2026

Отборът на Red Bull, във Формула 1, изненада феновете и експертите, като първи представи своя нов болид за 2026 година на пищна церемония в сърцето на Детройт – легендарния дом на автомобилния гигант Ford. Събитието, което се проведе на Централната гара в Мичиган, привлече вниманието на цялата автомобилна общност и подчерта силното партньорство между Red Bull и Ford, които заедно разработват първия си съвместен двигател за Формула 1.

Премиерата на новия болид бе съпътствана от зрелищна въздушна каскада, изпълнена от пилота Мартин Сонка, която остави публиката без дъх. Новият автомобил на Red Bull впечатлява с изцяло обновен дизайн, вдъхновен от класическата визия на отбора при дебюта им през 2005 година.

Лъскавото покритие и емблематичните цветове се завръщат, като този път RB22 залага на елегантна бяла основа. Според дизайнерите това решение придава повече дълбочина и подчертава характерното лого със слънцето и бика – символ на енергия и мощ.

Снимка: facebook

В пилотския състав също има интересни промени. Четирикратният световен шампион Макс Верстапен ще се състезава с любимия си номер 3, заменяйки досегашния 33, а до него ще застане младата надежда Исак Хаджар, който идва от отбора Racing Bulls и ще кара с номер 6. Двамата ще обединят сили в стремежа си да върнат световната титла при конструкторите в ръцете на Red Bull – цел, която остана на косъм през миналия сезон, когато тимът завърши трети, а Верстапен се бори за шампионската корона до последния старт в Абу Даби.

Ръководството на отбора също претърпя промени – Лоран Мекис пое щафетата от Кристиан Хорнер като главен мениджър, а техническият екип ще бъде воден от Пиер Ваш.

С нова визия, свежи идеи и амбициозен екип, Red Bull се готви да атакува върха във Формула 1 през 2026 година. Очаква се новият болид да предизвика истинска революция на пистата и да вдъхнови феновете по целия свят.