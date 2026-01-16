Новини
Жената на Стойко Сакалиев се присъедини към Черноморец

16 Януари, 2026 12:41 1 064 7

Габриела Сакалиева е квалифициран специалист по диететика

Жената на Стойко Сакалиев се присъедини към Черноморец - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Черноморец Бургас официално приветства нов член в своя екип – съпругата на бившия национал Стойко Сакалиев - Габриела. Информацията бе разпространена чрез официалната страница на клуба във Facebook, където ръководството не скри радостта си от новото попълнение.

С този ход Черноморец демонстрира амбиция и желание да подсили не само спортно-техническия си щаб, но и да внесе свежа енергия и професионализъм в клуба.

Присъединяването на дамата, която е добре позната в спортните среди, се очаква да донесе нови идеи и ентусиазъм сред „акулите“. Очаква се тя да се включи активно в организационните и административни дейности на клуба, като по този начин допринесе за по-успешното представяне на тима във Втора лига.

Ето какво написаха от клуба:

„Акули“,
В този трансферен „прозорец“ успяхме да се привлечем още едно важно попълнение за отбора ни.
С екипа на „Черноморец“ вече ще виждате и Габриела Сакалиева.
Тя е квалифициран специалист по диететика.
Има успешна практика като диетолог и нутриционист.
До момента е била консултант на състезатели от различни национални отбори в различни видове спорт.
Тя ще определя и създава индивидуални хранителни режими и диети за всеки наш играч през сезона, за да му помага за подготовката и за възстановяването преди и след футболен мач, както и през времето за тренировки.
Габриела Сакалиева ще използва в своята практика високотехнологичния апарат за анализ на телесния състав от водещата японска компания „Танита“.
Само „Черноморец“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Невероятно, но факт!

    8 0 Отговор
    Как пък, един случаен не попадна по клубове, фирми,общини,съдилища и т.н.?

    Коментиран от #4

    12:45 16.01.2026

  • 2 Украинката

    3 0 Отговор
    Габриела Висоцкая -Сакалиева с дете от първия си брак от Украинец ще оправи Черноморец -Бургас да стане шампион

    Коментиран от #6

    12:52 16.01.2026

  • 3 кУмУнист

    2 0 Отговор
    А саката пали наргилето на Благо Джизъса

    Коментиран от #5

    13:05 16.01.2026

  • 4 Интересите са взаимни

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Невероятно, но факт!":

    Идеите от д.лога , базата от отбора

    13:10 16.01.2026

  • 5 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "кУмУнист":

    Саката не го мисли.Уредиха го заместник директор на спортното училище в Бургас.

    13:21 16.01.2026

  • 6 Доста

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Украинката":

    Злоба си натрупал!

    13:23 16.01.2026

  • 7 Трол

    0 0 Отговор
    Много красива жена.

    14:02 16.01.2026

