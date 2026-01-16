Жената на Стойко Сакалиев се присъедини към Черноморец

Черноморец Бургас официално приветства нов член в своя екип – съпругата на бившия национал Стойко Сакалиев - Габриела. Информацията бе разпространена чрез официалната страница на клуба във Facebook, където ръководството не скри радостта си от новото попълнение.
С този ход Черноморец демонстрира амбиция и желание да подсили не само спортно-техническия си щаб, но и да внесе свежа енергия и професионализъм в клуба.
Присъединяването на дамата, която е добре позната в спортните среди, се очаква да донесе нови идеи и ентусиазъм сред „акулите“. Очаква се тя да се включи активно в организационните и административни дейности на клуба, като по този начин допринесе за по-успешното представяне на тима във Втора лига.
Ето какво написаха от клуба:
„Акули“,
В този трансферен „прозорец“ успяхме да се привлечем още едно важно попълнение за отбора ни.
С екипа на „Черноморец“ вече ще виждате и Габриела Сакалиева.
Тя е квалифициран специалист по диететика.
Има успешна практика като диетолог и нутриционист.
До момента е била консултант на състезатели от различни национални отбори в различни видове спорт.
Тя ще определя и създава индивидуални хранителни режими и диети за всеки наш играч през сезона, за да му помага за подготовката и за възстановяването преди и след футболен мач, както и през времето за тренировки.
Габриела Сакалиева ще използва в своята практика високотехнологичния апарат за анализ на телесния състав от водещата японска компания „Танита“.
Само „Черноморец“
