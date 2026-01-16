Новини
Рома привлече нидерландския национал Дониел Мален от Астън Вила

16 Януари, 2026 13:35 376 0

Договорът е за наем до края на сезона с включена задължителна клауза за откупуване

Рома привлече нидерландския национал Дониел Мален от Астън Вила - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Рома направи сериозна крачка към подсилване на атаката си, след като официално обяви привличането на нидерландския национал Дониел Мален от английския Астън Вила. 25-годишният флангови нападател ще носи екипа на „вълците“ под наем до края на сезона, като римляните ще заплатят 2 милиона паунда за временното му преминаване.

В договора между двата клуба е включена задължителна клауза за откупуване на стойност 25 милиона паунда, която ще бъде активирана, ако Рома си осигури участие в някой от европейските клубни турнири през следващата кампания. Това условие дава възможност на римския гранд да се възползва от качествата на Мален и в дългосрочен план.

В италианската столица Мален ще играе с фланелката с номер 14.

Дониел Мален пристигна в Астън Вила преди година, след трансфер от Борусия Дортмунд за 25 милиона евро. В рамките на един сезон с екипа на бирмингамци, той изигра 46 срещи във всички надпревари, като се отчете с 10 гола и 2 асистенции – постижения, които не останаха незабелязани от скаутите на Рома.

За националния отбор на Нидерландия талантливият нападател вече има 49 мача и 13 попадения, което го прави ценен актив за всеки отбор, който се стреми към върхови постижения.


