Рома привлече нидерландския национал Дониел Мален от Астън Вила

Рома направи сериозна крачка към подсилване на атаката си, след като официално обяви привличането на нидерландския национал Дониел Мален от английския Астън Вила. 25-годишният флангови нападател ще носи екипа на „вълците“ под наем до края на сезона, като римляните ще заплатят 2 милиона паунда за временното му преминаване.

В договора между двата клуба е включена задължителна клауза за откупуване на стойност 25 милиона паунда, която ще бъде активирана, ако Рома си осигури участие в някой от европейските клубни турнири през следващата кампания. Това условие дава възможност на римския гранд да се възползва от качествата на Мален и в дългосрочен план.

В италианската столица Мален ще играе с фланелката с номер 14.

Дониел Мален пристигна в Астън Вила преди година, след трансфер от Борусия Дортмунд за 25 милиона евро. В рамките на един сезон с екипа на бирмингамци, той изигра 46 срещи във всички надпревари, като се отчете с 10 гола и 2 асистенции – постижения, които не останаха незабелязани от скаутите на Рома.

За националния отбор на Нидерландия талантливият нападател вече има 49 мача и 13 попадения, което го прави ценен актив за всеки отбор, който се стреми към върхови постижения.