Нова глоба от УЕФА грози Рома заради финансовия феърплей

Рома е изправена пред риск от финансова санкция от страна на УЕФА в размер на около 4,2 милиона евро. Това сочат предварителните данни за сезон 2024/25, свързани с ограниченията по т.нар. Settlement Agreement, договорен между клуба и европейската централа през 2022 година. От римския клуб уточняват, че в случай на санкция тя вече е била предвидена в бюджетното планиране.

Потенциалният проблем произтича от нарушаване на Squad Cost Rule – правило, което определя максимално допустимото съотношение между разходите за първия отбор и приходите на клуба. Заложените от УЕФА прагове са ясни: 90% до 31 декември 2023 г., 80% до 31 декември 2024 г. и 70% от 31 декември 2025 г. нататък.

Рома е изпълнила целта за 2024 година, но според текущите изчисления може да не покрие изискването за 2025-а. Това би довело до финансова глоба през сезон 2025/26. Точният размер на санкцията ще зависи от степента, с която е надхвърлен лимитът между разходи и приходи, както и от броя на допуснатите нарушения в рамките на трите лицензионни сезона.