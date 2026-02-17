Уейн Рууни: Съдиите чакат и разчитат само на ВАР

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни смята, че грешките, допуснати от съдиите по време на мача за Купата на ФА между Астън Вила и Нюкасъл през уикенда, показват прекомерно разчитане на системата за видеопомощ (ВАР).

Главният съдия Крис Кавана и неговите асистенти Гари Бесуик и Ник Грийнхалг бяха подложени на остри критики за поведението си по време на срещата от четвъртия кръг за Купата на Англия, играна на „Вила Парк“.

Те не успяха да видят, че Тами Ейбрахам е бил в засада при първия гол на Астън Вила, с който резултатът беше открит, а също така не забелязаха и високо вдигнат крак от защитника на Вила Люка Дин срещу Джейкъб Мърфи от Нюкасъл, което можеше да предотврати червен картон на вратаря на домакините малко по-късно. След това пък отсъдиха пряк свободен удар за игра с ръка на Люка Дин, макар по същото време той да беше вътре в наказателното поле.

Рууни, в ролята си на експерт-анализатор на Би Би Си обясни, че играта с ръка „е едно от най-лошите решения, които е виждал изобщо във футбола“. А малко по-късно, говорейки в подкаста „Шоуто на Уейн Рууни“, той каза: „Мисля, че има прекалено голяма зависимост на съдиите от ВАР. И за съжаление, сега съдиите са свикнали с това, отвсякъде получават помощ. И понякога ги измъква от затвора. Чакат, чакат да им се подскаже и тогава взимат решение“.

„Но ако са без ВАР, те ще трябва да вземат решение сами. И някак отвикнаха, също така и с правилото да остават долу с флага, което им костваше и провалите в мача Астън Вила – Нюкасъл“, допълни бившият централен нападател на Юнайтед и английския национален отбор. „Никой не отрича, че това е много трудна работа. Мисля, че в тази ситуация съдиите се нуждаят от помощ, а не я получават от ВАР".

Рууни каза, че грешката при играта с ръка на Дин в този мач е съпоставима с незачетените голове на Франк Лампард и Педро Мендеш съответно през 2010 и 2005 г., когато топката ясно премина линията, но съдиите не видяха.

„Имах усещането, че страничният съдия е в много добра позиция, за да види ситуацията, и главният просто е пропуснал да вземе под внимание сигнала му. Но когато нищо не стана, си помислих, че това е много странно решение. В крайна сметка, съдиите вероятно са били разочаровани да видят какво става. Но в крайна сметка, наистина беше лош развой на събитията", добави анализаторът.

Бившият съдия от Висшата лига Греъм Скот, който беше гост в подкаста, не смята, че „е справедливо да се твърди, че съдиите се крият зад ВАР". „Очевидно работя отблизо с тях и познавам тези момчета, а те не са такива“, каза той.