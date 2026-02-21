Новини
Спорт »
Световен футбол »
Илия Груев записа цял мач за Лийдс при равенство срещу Астън Вила

Илия Груев записа цял мач за Лийдс при равенство срещу Астън Вила

21 Февруари, 2026 20:41 876 1

  • висша лига-
  • илия груев-
  • челси-
  • астън вила-
  • лийдс

Челси изпусна победата срещу Бърнли в края, Илия Груев записа цял мач за Лийдс

Илия Груев записа цял мач за Лийдс при равенство срещу Астън Вила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световният клубен шампион Челси стигна само до равенство 1:1 при домакинството си на новака Бърнли в среща от 27-мия кръг на английската Висша лига, предаде БТА.

"Сините" вървяха към протоколна победа, след като Жоао Педро откри още в четвъртата минута, но гостите получиха своя шанс в 72-рата минута, когато бранителят на Челси Уесли Фофана бе изгонен от игра с втори жълт картон.

Това позволи на играчите на Скот Паркър да осъществят натиск в заключителните минути и това доведе до изравнителен гол. В добавеното време Джеймс Уорд-Прауз тренира от корнер и Заян Флеминг с глава простреля Роберт Санчес за крайното 1:1.

Грешна стъпка направи и третият в класирането Астън Вила, който приключи също при 1:1 при домакинството си на Лийдс Юнайтед. За гостите цял мач игра българският национал Илия Груев, който получи и жълт картон в последните минути.

Лийдс откри резултата в 31-вата минута, когато халфът Антон Стах вкара зрелищен гол от пряк свободен удар.

През второто полувреме Астън Вила натисна в търсене на изравняването и резервата Тами Ейбрахам бе точен за 1:1 в 88-мата минута.

В последния мач, игран този следобед, Брайтън победи с 2:0 Брентфорд като гост. "Чайките" вкараха головете си в края на първото полувреме. Диего Гомес откри в 30-ата минута, след като топката попадна у него след удар в гредата на съотборника му Каору Митома. В добавеното време на полувремето Дани Уелбек оформи крайния резултат с удар от близка дистанция след грешка в отбраната на Брентфорд.

В класирането води Арсенал с 58 точки и мач повече, пред Манчестър Сити с 53 точки, Астън Вила с 51 и Челси и Манчестър Юнайтед с по 45.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Груев щеше да бъде бит в края на мача заради безумна балтия в краката ,ама му се размина само с жълт картон.

    22:36 21.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове