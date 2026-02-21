Илия Груев записа цял мач за Лийдс при равенство срещу Астън Вила

Световният клубен шампион Челси стигна само до равенство 1:1 при домакинството си на новака Бърнли в среща от 27-мия кръг на английската Висша лига, предаде БТА.

"Сините" вървяха към протоколна победа, след като Жоао Педро откри още в четвъртата минута, но гостите получиха своя шанс в 72-рата минута, когато бранителят на Челси Уесли Фофана бе изгонен от игра с втори жълт картон.

Това позволи на играчите на Скот Паркър да осъществят натиск в заключителните минути и това доведе до изравнителен гол. В добавеното време Джеймс Уорд-Прауз тренира от корнер и Заян Флеминг с глава простреля Роберт Санчес за крайното 1:1.

Грешна стъпка направи и третият в класирането Астън Вила, който приключи също при 1:1 при домакинството си на Лийдс Юнайтед. За гостите цял мач игра българският национал Илия Груев, който получи и жълт картон в последните минути.

Лийдс откри резултата в 31-вата минута, когато халфът Антон Стах вкара зрелищен гол от пряк свободен удар.

През второто полувреме Астън Вила натисна в търсене на изравняването и резервата Тами Ейбрахам бе точен за 1:1 в 88-мата минута.

В последния мач, игран този следобед, Брайтън победи с 2:0 Брентфорд като гост. "Чайките" вкараха головете си в края на първото полувреме. Диего Гомес откри в 30-ата минута, след като топката попадна у него след удар в гредата на съотборника му Каору Митома. В добавеното време на полувремето Дани Уелбек оформи крайния резултат с удар от близка дистанция след грешка в отбраната на Брентфорд.

В класирането води Арсенал с 58 точки и мач повече, пред Манчестър Сити с 53 точки, Астън Вила с 51 и Челси и Манчестър Юнайтед с по 45.