Удинезе победи Рома в мач с драматични финални минути

3 Февруари, 2026 06:37 560 0

Юрген Екеленкамп отбеляза победния гол от далечен пряк свободен удар

Удинезе победи Рома в мач с драматични финални минути - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Удинезе победи Рома с минималното 1:0 в предпоследния мач от 23-ия кръг на Серия А. Юрген Екеленкамп отбеляза победния гол от пряк свободен удар, броени минути след началото на втората част.

През първото полувреме в Удине домакините имаха добър шанс да открият резултата, но Миле Свилар се справи с удар на Артур Ата.

Възпитаниците на Коста Руняич превърнаха първия си точен изстрел след почивката в гол. Юрген Екеленкамп изпълни пряк свободен удар. Топката се отклони от тялото на Дониел Мален, който бе застанал на стената и влетя във вратата.

В последната минута на редовното време попадение с глава на Браян Кристанте не бе зачетено заради засада, което можеше да донесе много ценна точка на “джалоросите” в борбата за място в Шампионската лига.

Рома остава на 5-ата позиция в подреждането с актив от 43 точки. Удинезе се изкачи до 9-ото място в класирането с 32.


