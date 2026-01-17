Нефтохимик 2010 си осигури място на финала за Купата на България

Отборът на Нефтохимик 2010 стана първият финалист в надпреварата за Купата на България по волейбол, след като надделя над Локомотив Авиа с 3:1 гейма (27:25, 25:20, 17:25, 25:21). Срещите от турнира се провеждат в зала „СамЕлион“ в Самоков, а бургазлии очакват съперника си от сблъсъка между ЦСКА и Пирин (Разлог).

За Нефтохимик това ще бъде първи финал за купата от 2022 година насам, когато тимът отстъпи на Хебър, докато през 2021-а триумфира с трофея. Локомотив Авиа, който е лидер в първенството и участва във финала за Суперкупата, приключи участието си на крачка от мача за отличието.

Двубоят започна равностойно, като пловдивчани успяха да поведат с 17:13 в първия гейм. Бургаският състав обаче изравни при 22:22, а въпреки два геймбола за Локомотив при 24:23 и 25:24, възпитаниците на Иван Станев измъкнаха частта с 27:25 след решаваща блокада на Стефан Чавдаров.

Във втория гейм Нефтохимик постепенно наложи волята си, пое инициативата след 14:13 и се откъсна до 22:18, а Рикардо Жуниор сложи точка на спора в частта с успешна атака за 25:20.

Третият гейм бе под контрола на Локомотив Авиа. След напрежение между Рикардо Жуниор и капитана на пловдивчани Тодор Вълчев при 13:6, „черно-белите“ диктуваха темпото и спечелиха убедително с 25:17.

В решителната четвърта част Нефтохимик отново демонстрира характер, навакса изоставане от четири точки при 5:9 и поведе с 17:16. Блокада на Мартин Кръстев за 20:18 даде ключово предимство на бургазлии, които стигнаха до четири мачбола. След пропуснат първи шанс, сервис в аут на Локомотив сложи край на срещата и прати Нефтохимик на финал.