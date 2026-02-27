Индия и Израел разширяват стратегическото си партньорство

Индия и Израел подписаха общо 16 споразумения по време на визитата на индийския премиер Нарендра Моди. Сред тях е и договореност за издаването на 50 000 визи за индийски граждани, които ще работят в Израел през следващите пет години. За това съобщи индийското външно министерство след посещението, цитирано от TRT, предава News.bg.

Според официалната информация по-голямата част от новите работници ще бъдат насочени към производствения сектор. След октомври 2023 г. Израел значително ограничи достъпа на палестински работници до своя територия, което доведе до недостиг на работна ръка. В отговор Индия започна да изпраща хиляди нископлатени служители, за да компенсира липсите. До средата на 2025 г. повече от 20 000 индийски граждани вече са заминали за работа в Израел, включително в строителството - бранш, в който преди 7 октомври палестинците са представлявали около 29% от заетите.

Преди войната в Газа приблизително 100 000 палестинци от Западния бряг са работили в Израел, а още 40 000 - в израелски селища и индустриални зони. В момента около 7 000 палестинци месечно получават разрешителни за работа в Израел, докато приблизително 9 000 са заети в селища или прилежащи индустриални райони. Данните сочат постепенно заместване на тази работна сила с по-евтини индийски работници.

По време на управлението на Моди двустранните отношения значително се задълбочиха. Макар традиционно да подкрепя създаването на палестинска държава, Индия установява пълни дипломатически отношения с Израел още през 1992 г., а през последните години се въздържа от критики към Тел Авив в международни формати, включително при гласувания в Организация на обединените нации, свързани с конфликта в Газа.

В рамките на визитата си Моди осъди нападенията на Хамас от октомври 2023 г., но не коментира действията на Израел в Газа. Наред с икономическите договорености, Индия остава важен партньор на Израел и в отбранителната сфера, като според публични данни между двете държави продължава обменът на военни технологии и оборудване.