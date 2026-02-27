Новини
Индия и Израел разширяват стратегическото си партньорство

Индия и Израел разширяват стратегическото си партньорство

27 Февруари, 2026 08:55

50 000 нови работни визи и задълбочаване на икономическото и отбранително сътрудничество

Индия и Израел разширяват стратегическото си партньорство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Индия и Израел подписаха общо 16 споразумения по време на визитата на индийския премиер Нарендра Моди. Сред тях е и договореност за издаването на 50 000 визи за индийски граждани, които ще работят в Израел през следващите пет години. За това съобщи индийското външно министерство след посещението, цитирано от TRT, предава News.bg.

Според официалната информация по-голямата част от новите работници ще бъдат насочени към производствения сектор. След октомври 2023 г. Израел значително ограничи достъпа на палестински работници до своя територия, което доведе до недостиг на работна ръка. В отговор Индия започна да изпраща хиляди нископлатени служители, за да компенсира липсите. До средата на 2025 г. повече от 20 000 индийски граждани вече са заминали за работа в Израел, включително в строителството - бранш, в който преди 7 октомври палестинците са представлявали около 29% от заетите.

Преди войната в Газа приблизително 100 000 палестинци от Западния бряг са работили в Израел, а още 40 000 - в израелски селища и индустриални зони. В момента около 7 000 палестинци месечно получават разрешителни за работа в Израел, докато приблизително 9 000 са заети в селища или прилежащи индустриални райони. Данните сочат постепенно заместване на тази работна сила с по-евтини индийски работници.

По време на управлението на Моди двустранните отношения значително се задълбочиха. Макар традиционно да подкрепя създаването на палестинска държава, Индия установява пълни дипломатически отношения с Израел още през 1992 г., а през последните години се въздържа от критики към Тел Авив в международни формати, включително при гласувания в Организация на обединените нации, свързани с конфликта в Газа.

В рамките на визитата си Моди осъди нападенията на Хамас от октомври 2023 г., но не коментира действията на Израел в Газа. Наред с икономическите договорености, Индия остава важен партньор на Израел и в отбранителната сфера, като според публични данни между двете държави продължава обменът на военни технологии и оборудване.


Индия
  • 1 Мдаа!🤔

    2 2 Отговор
    Е, колко да го разширят с Израел? Друго си е да купуват петрол от Русия и да будалкат байДончо, че не го правят!😂😂😂😂

    08:58 27.02.2026

  • 2 То те погнусява

    5 1 Отговор
    Само като го четеш

    Коментиран от #15

    09:01 27.02.2026

  • 3 ха ха ха

    6 2 Отговор
    Брикса пак окапа

    Коментиран от #8

    09:02 27.02.2026

  • 4 стига бе

    3 2 Отговор
    Много шамари за недъгавото ПОЛУеврейско джудже ка Путин. Спряха да му купуват петрола и газта от Индия, а сега правят търговия с Израел. Явно не искат ПОЛУпроводници, а цели проводници

    09:04 27.02.2026

  • 5 Шаломов

    4 0 Отговор
    А на нас войници не пращаш.

    09:06 27.02.2026

  • 6 Ши видат чфутките са

    3 1 Отговор
    Индийски мараджатран

    09:08 27.02.2026

  • 7 Ши праят явно

    4 2 Отговор
    Чфуски ромишлък

    09:14 27.02.2026

  • 8 Първанов

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "ха ха ха":

    Той брикс си е пунта мара от самото начало. Долара си остава и ще е валатута, какво да говорим повече

    09:17 27.02.2026

  • 9 Нарендра Моди и той

    5 3 Отговор
    яку изтрещял. Роби почнал да продава завалията на нацистката чфутсска сган

    09:18 27.02.2026

  • 10 Да се плодят младите педофили

    2 3 Отговор
    Това е важното

    09:19 27.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Общото между И и И е че

    2 1 Отговор
    едните и другите започват със заплождането на децата на 12 години и 1 ден

    09:27 27.02.2026

  • 13 Ей хора.... покрай калушковците

    1 0 Отговор
    се заговори за педофилия но въпроса е много сериозен и никой не смее да навлезе в същината му по линия на евреите и евангелистите. Точно така е.. В Израел близо до Йерусалим - Кохав Яаков, г-н Шмуел Авукя ежегодно събира “Премиер Форум Юдео-Цигане”, като посочва, че ромите са останки от племето на Шимон, втория син на Яков и Лея....впрочем и Евангелистката пасмина в България твърди същото по гетата. ВСЯКА ГОДИНА над 350-400 роми им се организират безплатни екскурзии до Израел и за това Външно министерство мълчи ... "българин", израснал в Израел, председател на фондация “България”е пренесъл офиса си в кв. “Факултета” и в квартал “Столипиново” в Пловдив. За Яков Джераси говоря ! И си тече пропагандата за това как циганите да си купуват съпруги, евреите, от друга страна, издават сертификати, наречени “Ктуба” - брачни договори със стойност от 200 зуза за девствена булка и 100 зуза в противен случай. И двете групи използват услуги за запознанства (“Шадхан” на иврит) в подготовка за сватба. И се заформя една секта за педофилия дето свят ще ви се завиие ако се задълбаете по темата а службите спят ....иначе взели за калушковците да ни умуват как и що

    09:30 27.02.2026

  • 14 Моди

    4 1 Отговор
    Моди се опитва да седи на няколко стола едновременно.
    Ама накрая да не остане по средата ...

    09:32 27.02.2026

  • 15 Гнусно е естествено

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "То те погнусява":

    Да ги легитимираш тези ииизроди вместо ембарго санкции и международна изолация да им наложиш. Невероятно гнусно е

    09:36 27.02.2026

  • 16 цитирано от TRT, предава News

    0 1 Отговор
    И какво е това ТРТ ? Тиририм тирирам? ...

    09:40 27.02.2026

