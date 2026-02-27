Новини
Инвестициите на Тайван в ЕС са нараснали с 650% за десетилетие
  Тема: Тайван

27 Февруари, 2026 09:03 404 1

  • тайван-
  • ес-
  • инвестиции-
  • двустранна търговия-
  • диверсификация-
  • верига за доставки-
  • партньорство

Двустранната търговия надхвърля 68 млрд. долара, а пандемията ускори диверсификацията на веригите за доставки

Инвестициите на Тайван в ЕС са нараснали с 650% за десетилетие - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Инвестициите на Тайван в Европейския съюз са нараснали с 650% през последното десетилетие, тъй като търговските връзки между двете икономики продължават да се задълбочават – това сочат данни на Международната търговска администрация на Тайван (ITA).

В периода 2016 – 2025 г. общият обем на тайванските инвестиции в ЕС е достигнал около 13,88 млрд. щатски долара, в сравнение с 1,85 млрд. долара за периода 2006–2015 г., което представлява увеличение от приблизително 650%, сочат данните.

ЕС е четвъртият по големина търговски партньор на Тайван, като двустранната търговия през 2024 г. възлиза на над 68,64 млрд. щатски долара. Съюзът е и най-големият източник на чуждестранни инвестиции за Тайван.

Търговията между ЕС и Тайван нарасна рязко през 2021 г., годината след избухването на пандемията от COVID-19, достигайки 68,76 млрд. щатски долара — увеличение от 32,51% спрямо 2020 г., заяви Хсу Ли-мей, ръководител на икономическия отдел в представителството на Тайпе в ЕС и Белгия.

Инвестициите на Тайван в ЕС по-рано са били сравнително ограничени, като тайванските компании са насочвали основно средства към Китай и Югоизточна Азия.

След пандемията обаче компаниите започнаха да проучват други пазари поради диверсификацията на веригите за доставки, разпределянето на риска и глобалното си разширяване, обясни Хсу.

Още преди пандемията Тайван и ЕС постепенно са изградили множество платформи за икономическо и търговско сътрудничество.

След пандемията сътрудничеството е станало по-тясно както по съдържание, така и по равнище на взаимодействие, като обхватът му продължава да се разширява.

Представители на генералните дирекции на ЕС са увеличили посещенията си в Тайван през последните години и след тези визити „са придобили по-ясна представа за индустриалната мощ и технологичното развитие на Тайван, открили са повече възможности за сътрудничество и нагласите им са станали по-отворени“, подчерта още Хсу.


Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    1 0 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    09:05 27.02.2026