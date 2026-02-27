Гонка със 160 км/ч и шипове в Сливен

37-годишен шофьор е задържан след гонка с полицията и шипове за принудително спиране на пътя, съобщи бТВ. Мъжът има множество нарушения, някои от които за шофиране без книжка. За щастие, до инцидент не се стига.

Операцията е била предварително планирана и насочена конкретно към водача, обясни пред екипа ни комисар Димитър Кикьов от ОДМВР – Сливен. Мъжът е попаднал във фокуса на полицията след информация, че управлява автомобил с регистрационни номера, предназначени за друго превозно средство.

„Това е резултат от нашата целенасочена работа срещу системните нарушители. Целта ни беше максимална безопасност – както за участниците в движението, така и за полицейските служители“, заяви комисар Кикьов.

Гонката започва след подаден сигнал за спиране, на който водачът не се подчинява. Според данните, разстоянието от Стара Загора до Нова Загора, около 35 километра, е било изминато за едва 13 минути. Това означава скорост, значително над допустимата.

Наложило се друг полицейски екип да разпъне шипове на пътя. Водачът преминал през тях, а малко по-късно гумите на автомобила се разпаднали и колата станала неуправляема. Именно това принудило шофьора да намали и да бъде задържан.

Кадри от акцията са заснети както от видеорегистраторите в патрулките, така и от бодикамерите на служителите. Задържаният се оказва добре познат на органите на реда. Той има множество нарушения, включително за управление без свидетелство за правоуправление. Книжката му е отнета преди години.

Само в рамките на последните 24 часа обаче е проведена още една мащабна акция – съвместно между дирекциите в Сливен, Ямбол и Жандармерията. При нея е задържан друг системен нарушител, управлявал отново без книжка и след употреба на наркотични вещества.

При проверката е използвано и полицейско куче, обучено за откриване на наркотици. Такива са били намерени в автомобила. Срещу водача са образувани бързо и досъдебно производство. По думите на комисар Кикьов, след въвеждането на по-строгите мерки, включително отнемането на автомобили, тежките случаи са намалели чувствително. Въпреки това, системните нарушители продължават да представляват риск.

„Имаме наблюдение над тези лица и при всяка възможност реализираме операции срещу тях“, подчерта той.

Полицейските кучета в Сливен са профилирани както за откриване на наркотични и взривни вещества, така и за охрана на обществения ред. Освен оперативна помощ, те имат и възпиращ ефект. Двете акции в рамките на едно денонощие са ясен сигнал, че контролът по пътищата в региона ще остане засилен – а за системните нарушители компромис няма да има.