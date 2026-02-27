Гонка със 160 км/ч и шипове в Сливен

37-годишен шофьор е задържан след гонка с полицията и шипове за принудително спиране на пътя, съобщи бТВ. Мъжът има множество нарушения, някои от които за шофиране без книжка. За щастие, до инцидент не се стига.
Операцията е била предварително планирана и насочена конкретно към водача, обясни пред екипа ни комисар Димитър Кикьов от ОДМВР – Сливен. Мъжът е попаднал във фокуса на полицията след информация, че управлява автомобил с регистрационни номера, предназначени за друго превозно средство.
„Това е резултат от нашата целенасочена работа срещу системните нарушители. Целта ни беше максимална безопасност – както за участниците в движението, така и за полицейските служители“, заяви комисар Кикьов.
Гонката започва след подаден сигнал за спиране, на който водачът не се подчинява. Според данните, разстоянието от Стара Загора до Нова Загора, около 35 километра, е било изминато за едва 13 минути. Това означава скорост, значително над допустимата.
Наложило се друг полицейски екип да разпъне шипове на пътя. Водачът преминал през тях, а малко по-късно гумите на автомобила се разпаднали и колата станала неуправляема. Именно това принудило шофьора да намали и да бъде задържан.
Кадри от акцията са заснети както от видеорегистраторите в патрулките, така и от бодикамерите на служителите. Задържаният се оказва добре познат на органите на реда. Той има множество нарушения, включително за управление без свидетелство за правоуправление. Книжката му е отнета преди години.
Само в рамките на последните 24 часа обаче е проведена още една мащабна акция – съвместно между дирекциите в Сливен, Ямбол и Жандармерията. При нея е задържан друг системен нарушител, управлявал отново без книжка и след употреба на наркотични вещества.
При проверката е използвано и полицейско куче, обучено за откриване на наркотици. Такива са били намерени в автомобила. Срещу водача са образувани бързо и досъдебно производство. По думите на комисар Кикьов, след въвеждането на по-строгите мерки, включително отнемането на автомобили, тежките случаи са намалели чувствително. Въпреки това, системните нарушители продължават да представляват риск.
„Имаме наблюдение над тези лица и при всяка възможност реализираме операции срещу тях“, подчерта той.
Полицейските кучета в Сливен са профилирани както за откриване на наркотични и взривни вещества, така и за охрана на обществения ред. Освен оперативна помощ, те имат и възпиращ ефект. Двете акции в рамките на едно денонощие са ясен сигнал, че контролът по пътищата в региона ще остане засилен – а за системните нарушители компромис няма да има.
1 Лопата Орешник
Коментиран от #14
08:56 27.02.2026
2 Гост
Коментиран от #6
08:59 27.02.2026
3 променете законааа
09:00 27.02.2026
4 сарафуф
09:01 27.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:02 27.02.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Гост":Ти си расист ве бате❗
09:03 27.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Деций
09:08 27.02.2026
9 Дебилирани
Коментиран от #13
09:08 27.02.2026
10 Един шофьор
09:17 27.02.2026
11 Да познаем
09:17 27.02.2026
12 Тома
09:18 27.02.2026
13 име
До коментар #9 от "Дебилирани":Баце, може да го открият в дома му, ама едва ли у тях ще кара без книжка кола с фалшиви номера. Пък и дори да я кара, в частен имот не важи закона за движение по пътищата.
Коментиран от #15
09:26 27.02.2026
14 Механик
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Абе, явно там в района местното МВР нещо е сгафило, та за това си правят акции, за да поотмият малко вината.
А с тия шипове е имало риск така да се омажат, че да няма умиване. Ако тоя юнак се бе поднесъл и ударил в някое дърво, кола, човек или се бе преобърнал по таван и бе умрял, само с оставки нямаше да се разминат.
Винаги съм с и мислил, че полицаите може и да не с а много умни, ама поне са хитри. След "версиите" и действията им по случая Петрохан, се убедих, че не само не са умни, ами са си направо вдлъбнати.
09:29 27.02.2026
15 Механик
До коментар #13 от "име":Баце, умен си точно колкото тия милиционери.
Представи си, че двама цивилни полицаи стоят пред входа на дома на тоя. И двамата са с боди камери и в джоба си имат официална заповед за провеждане на акцията. Заповедите са подписани от прокурор. А сега си представи, че юнака без книжка се прибира с колата която е с фалшиви номера. И докато излиза от нея, двамата милинцифая му слагат белезници.
Как ти се види? Можеше ли да стане така, вместо "зрелищни гонки" и шипове???
09:34 27.02.2026
16 рацер
09:41 27.02.2026