Гонка със 160 км/ч и шипове в Сливен

27 Февруари, 2026 08:52 1 210 16

Полицията спря системен нарушител след зрелищна акция

Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

37-годишен шофьор е задържан след гонка с полицията и шипове за принудително спиране на пътя, съобщи бТВ. Мъжът има множество нарушения, някои от които за шофиране без книжка. За щастие, до инцидент не се стига.

Операцията е била предварително планирана и насочена конкретно към водача, обясни пред екипа ни комисар Димитър Кикьов от ОДМВР – Сливен. Мъжът е попаднал във фокуса на полицията след информация, че управлява автомобил с регистрационни номера, предназначени за друго превозно средство.

„Това е резултат от нашата целенасочена работа срещу системните нарушители. Целта ни беше максимална безопасност – както за участниците в движението, така и за полицейските служители“, заяви комисар Кикьов.

Гонката започва след подаден сигнал за спиране, на който водачът не се подчинява. Според данните, разстоянието от Стара Загора до Нова Загора, около 35 километра, е било изминато за едва 13 минути. Това означава скорост, значително над допустимата.

Наложило се друг полицейски екип да разпъне шипове на пътя. Водачът преминал през тях, а малко по-късно гумите на автомобила се разпаднали и колата станала неуправляема. Именно това принудило шофьора да намали и да бъде задържан.

Кадри от акцията са заснети както от видеорегистраторите в патрулките, така и от бодикамерите на служителите. Задържаният се оказва добре познат на органите на реда. Той има множество нарушения, включително за управление без свидетелство за правоуправление. Книжката му е отнета преди години.

Само в рамките на последните 24 часа обаче е проведена още една мащабна акция – съвместно между дирекциите в Сливен, Ямбол и Жандармерията. При нея е задържан друг системен нарушител, управлявал отново без книжка и след употреба на наркотични вещества.

При проверката е използвано и полицейско куче, обучено за откриване на наркотици. Такива са били намерени в автомобила. Срещу водача са образувани бързо и досъдебно производство. По думите на комисар Кикьов, след въвеждането на по-строгите мерки, включително отнемането на автомобили, тежките случаи са намалели чувствително. Въпреки това, системните нарушители продължават да представляват риск.

„Имаме наблюдение над тези лица и при всяка възможност реализираме операции срещу тях“, подчерта той.

Полицейските кучета в Сливен са профилирани както за откриване на наркотични и взривни вещества, така и за охрана на обществения ред. Освен оперативна помощ, те имат и възпиращ ефект. Двете акции в рамките на едно денонощие са ясен сигнал, че контролът по пътищата в региона ще остане засилен – а за системните нарушители компромис няма да има.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    24 2 Отговор
    От вчера, та и цялата сутрин днес само за някакви шипове ми говорят! Какво толкова?! Стандартен инструмент! Описват го сякаш са ползвали ядрен синтез и свръх технически чудеса! Прекалятори!!!

    Коментиран от #14

    08:56 27.02.2026

  • 2 Гост

    13 2 Отговор
    Защо това българенце не е в затвора вече?

    Коментиран от #6

    08:59 27.02.2026

  • 3 променете законааа

    8 1 Отговор
    Затвора за такива да стане ЗАДЪЛЖИРТЕЛЕН !! Стоп на тези условни присъди !!

    09:00 27.02.2026

  • 4 сарафуф

    7 1 Отговор
    оставете го момчето то си има карта

    09:01 27.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    Особености на местния клан ❗

    09:02 27.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Ти си расист ве бате❗

    09:03 27.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Деций

    4 9 Отговор
    Шипове при 160,0 е тежко престъпление извършено от полицията.Преследването в много държави е забранено,то е предпоставка за други невинни жертви,но върховната тъпота която не е напускал българската полиция ,допуска подобен вид действия!Ако по време на преследването бягащия изтърве контрола над колата и ако се вреже в малка кола с майка и две деца,и ги убие ,кой ще е виновен,не мисля ,че е преследваният,с точно тези които са предизвикали бягството.Човек когато е гонен е в сърцето на ранено и преследвано животно,само че от къде толкова акъл в тези хора,те ако го имаха нямаше да работят в полицията.

    09:08 27.02.2026

  • 9 Дебилирани

    9 5 Отговор
    Много екшън филми гледате фатмации. Добре е да ги спирате без много шум. Можехте да откриете в дома му без зрелища сигурно го познавате много добре.

    Коментиран от #13

    09:08 27.02.2026

  • 10 Един шофьор

    6 0 Отговор
    Шиповите принудили шофьора да намали и да бъде задържан ! В движение ли са го задържали?

    09:17 27.02.2026

  • 11 Да познаем

    4 0 Отговор
    М.нгал ?

    09:17 27.02.2026

  • 12 Тома

    5 1 Отговор
    Момчето се казва Мюмюн и до сега не е платил една глоба защото е социално слаб

    09:18 27.02.2026

  • 13 име

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дебилирани":

    Баце, може да го открият в дома му, ама едва ли у тях ще кара без книжка кола с фалшиви номера. Пък и дори да я кара, в частен имот не важи закона за движение по пътищата.

    Коментиран от #15

    09:26 27.02.2026

  • 14 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Абе, явно там в района местното МВР нещо е сгафило, та за това си правят акции, за да поотмият малко вината.
    А с тия шипове е имало риск така да се омажат, че да няма умиване. Ако тоя юнак се бе поднесъл и ударил в някое дърво, кола, човек или се бе преобърнал по таван и бе умрял, само с оставки нямаше да се разминат.
    Винаги съм с и мислил, че полицаите може и да не с а много умни, ама поне са хитри. След "версиите" и действията им по случая Петрохан, се убедих, че не само не са умни, ами са си направо вдлъбнати.

    09:29 27.02.2026

  • 15 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Баце, умен си точно колкото тия милиционери.
    Представи си, че двама цивилни полицаи стоят пред входа на дома на тоя. И двамата са с боди камери и в джоба си имат официална заповед за провеждане на акцията. Заповедите са подписани от прокурор. А сега си представи, че юнака без книжка се прибира с колата която е с фалшиви номера. И докато излиза от нея, двамата милинцифая му слагат белезници.
    Как ти се види? Можеше ли да стане така, вместо "зрелищни гонки" и шипове???

    09:34 27.02.2026

  • 16 рацер

    0 0 Отговор
    В сливен стават много гонки.

    09:41 27.02.2026

