Фиорентина се наложи над Болоня като гост

Фиорентина постигна важна победа с 2:1 при визитата си на Болоня в двубой от 21-ия кръг на Серия А. Успехът донесе ценни три точки на тима от Флоренция в битката за оцеляване, но въпреки това „виолетовите“ остават в зоната на изпадащите, съобщава БТА. След победата Фиорентина събра 17 точки и заема 18-ото място в класирането, като изостава единствено по допълнителни показатели от Лече, който е непосредствено пред нея.

Гостите поведоха в 19-ата минута чрез Роландо Мандрагора, който се възползва от асистенция на Алберт Гудмундсон. В добавеното време на първото полувреме Фиорентина удвои аванса си след бърза контраатака – Додо напредна по десния фланг и подаде остро към Пиколи, чийто удар с известна доза шанс се превърна във втори гол.

След почивката двата отбора създадоха малко чисти положения. Все пак Болоня стигна до почетно попадение в 88-ата минута, когато Джовани Фабиан реализира с удар с глава, но до изравняване не се стигна.