След 13 години чакане! Райо Валекано победи Атлетико Мадрид

Райо Валекано записа първа победа над Атлетико от 13 години насам, след като се наложи с категоричното 3:0 в среща от 24-тия кръг на Ла Лига. Двубоят се игра на „Мунисипал де Бутарке“ в Леганес, а домакините нанесоха своя решителен удар в края на първото полувреме, съобщава БТА.

След равностойни начални 40 минути Райо реализира два бързи гола. Фран Перес откри резултата след отличен индивидуален пробив на румънеца Андрей Рациу по десния фланг. Малко преди почивката Оскар Валентин удвои от близка дистанция след сходна атака.

През втората част наставникът на гостите Диего Симеоне направи промени, пускайки в игра Хулиан Алварес и Адемола Лукман, но „дюшекчиите“ не успяха да променят развоя на срещата.

Четвърт час преди края Нобел Менди оформи крайното 3:0.

С успеха Райо напусна зоната на изпадащите и се изкачи до 16-ото място с 23 точки, докато Атлетико остава четвърти с 45.