Левски без проблеми за успех над Ботев (Пд)

Левски без проблеми за успех над Ботев (Пд)

15 Февруари, 2026 19:40 527 3

Евертон Бала и Акрам Бурас вкараха за „сините“

Левски постигна убедителна победа с 3:0 над Ботев (Пд) в двубой от 21-ия кръг на Първа лига, игран на стадион „Георги Аспарухов“, съобщава БТА. Два гола реализира Евертон Бала, а веднъж се разписа Акрам Бурас. Успехът позволи на „сините“ да запазят аванса си от седем точки на върха пред шампиона Лудогорец. Бала вече има 11 попадения и се изравни с Мамаду Диало от ЦСКА 1948, като е само на гол зад лидера при реализаторите Ивайло Чочев.

Домакините наложиха натиск още от началото. В 10-ата минута Майкон стреля над гредата, а малко по-късно Армстронг Око-Флекс нацели левия стълб след индивидуален пробив. Последва и ситуация с падане на Бурас в наказателното поле, но съдията Любослав Любомиров не отсъди дузпа.

В 32-ата минута Кристиан Димитров намери отлично Мазир Сула, чийто удар също срещна левия стълб. Логичното се случи в 37-ата минута, когато след центриране на Алдаир Бала с плонж с глава откри резултата – 1:0.

След почивката натискът продължи. При удар на Сула топката срещна ръката на Карлос Алгара и бе отсъдена дузпа, реализирана хладнокръвно от Бала за 2:0. Малко след това Око-Флекс стреля, Даниел Наумов изби, но Бурас бе точен при добавката за 3:0.

Попадение на Сула в 60-ата минута бе отменено заради засада. Гостите стигнаха до единствената си по-сериозна възможност в 83-ата минута, когато Тодор Неделев изведе Браян-Антъни Хейн, но ситуацията не доведе до гол.

Срещи от 21-вия кръг в efbet Лига:
Спартак (Вн) - Локо (Сф) - 2:2
ЦСКА 1948 – ЦСКА – 0:2
Арда – Славия
Локо (Пд) - Черно море - 1:1
Лудогорец – Берое – 2:1
Левски - Ботев (Пд) – 3:0

В понеделник:
Септември – Монтана (15,00 часа Диема спорт)
Ботев (Вр) – Добруджа (17,30 часа Диема спорт)


България
