Лудогорец взе трудна победа над Берое

15 Февруари, 2026 16:54 462 0

Станич с глава донесе пълния обрат в края

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лудогорец спечелиха с 2:1 у дома в среща от 21-ия кръг на Първа лига, като стигнаха до пълния обрат с късни попадения на Квадво Дуа и Петър Станич, съобщава БТА. Началото на мача бе сравнително спокойно, без сериозни голови ситуации. След средата на първото полувреме натискът на домакините се засили, но удари на Руан Крус и Кайо Видал бяха отразени от вратаря Жауме Валенс. Малко преди почивката изстрел на Станич също бе блокиран.

Гостите от Стара Загора поведоха в 52-ата минута, когато след центриране от корнер на Исмаел Ферер Алберто Салидо се разписа и изненада домакините.

Лудогорец реагира с масиран натиск, но пропуски направиха Бернар Текпетей, Крус и Дуа. Резервата Ивайло Чочев също бе близо до гол, а удар на Видал срещна гредата.

Изравняването дойде в 84-ата минута. Чочев засече центриране на Видал, Валенс първоначално спаси, но при добавката Дуа бе точен за 1:1. Само три минути по-късно Педро Нареси изведе Видал по фланга, последва ново центриране, а Станич с глава донесе пълния обрат – 2:1.

Така разградчани записаха втори пореден обрат в шампионата, след като в предишния кръг спечелиха с 3:1 при гостуването си на Локомотив София.

Срещи от 21-вия кръг в efbet Лига:
Спартак (Вн) - Локо (Сф) - 2:2
ЦСКА 1948 – ЦСКА – 0:2
Арда – Славия
Локо (Пд) - Черно море - 1:1
Лудогорец – Берое – 2:1

В неделя:
Левски - Ботев (Пд) (17,0 часа Диема спорт)

В понеделник:
Септември – Монтана (15,00 часа Диема спорт)
Ботев (Вр) – Добруджа (17,30 часа Диема спорт)


България
