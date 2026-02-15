Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роналдо се върна в игра и вкара гол при победа на Ал-Насър

15 Февруари, 2026 08:57 603 1

  • роналдо-
  • гол-
  • ал насър-
  • победа

Така той вече има 18 попадения в първенството през сезона

Роналдо се върна в игра и вкара гол при победа на Ал-Насър - 1
Снимка: Факти бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо отбеляза гол при завръщането си в игра и помогна на Ал-Насър да спечели с 2:0 като гост на Ал Фатех в среща от 21-вия кръг на саудитското първенство, съобщава БТА.

41-годишният португалец, който пропусна два шампионатни мача заради несъгласие с трансферната политика на клуба през януари, откри резултата в 18-ата минута с удар с десния крак от наказателното поле. Второто попадение реализира Айман Яхия в 78-ата минута, оформяйки крайното 2:0.

С този гол Роналдо вече има 18 попадения в първенството през сезона и допринесе за това Ал-Насър да съкрати изоставането си от лидера Ал-Хилал на само една точка. Ветеранът, играл още за Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед и Ювентус, беше заменен дълбоко в добавеното време от Абдула Ал-Хамдан.


Саудитска Арабия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    1 1 Отговор
    а що ги вкарва тея голи мьже там ?

    09:08 15.02.2026

