Роналдо се върна в игра и вкара гол при победа на Ал-Насър

Кристиано Роналдо отбеляза гол при завръщането си в игра и помогна на Ал-Насър да спечели с 2:0 като гост на Ал Фатех в среща от 21-вия кръг на саудитското първенство, съобщава БТА.

41-годишният португалец, който пропусна два шампионатни мача заради несъгласие с трансферната политика на клуба през януари, откри резултата в 18-ата минута с удар с десния крак от наказателното поле. Второто попадение реализира Айман Яхия в 78-ата минута, оформяйки крайното 2:0.

С този гол Роналдо вече има 18 попадения в първенството през сезона и допринесе за това Ал-Насър да съкрати изоставането си от лидера Ал-Хилал на само една точка. Ветеранът, играл още за Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед и Ювентус, беше заменен дълбоко в добавеното време от Абдула Ал-Хамдан.