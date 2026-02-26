Новини
Сериозен интерес от Апенините към български футболисти

26 Февруари, 2026 16:55 528 1

Болоня следи двама от ЦСКА

Сериозен интерес от Апенините към български футболисти - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Скаути на Болоня, актуалният носител на Купата на Италия, са наблюдавали изявите на двама обещаващи играчи на ЦСКА по време на последния им мач срещу Славия, разкрива transferibg. По време на двубоя, вниманието на италианските специалисти е било приковано към защитника Теодор Иванов, който впечатли с хладнокръвие и стабилна игра в отбрана.

Освен него, погледите на представителите на Болоня са били привлечени и от младия талант Петко Панайотов, който също остави отлични впечатления с изявите си на терена.

Според източници, скаутите на Болоня са останали силно впечатлени от потенциала и професионализма на двамата футболисти, което може да отвори вратите им към големия европейски футбол. Не е изключено в близко бъдеще да последват конкретни оферти за звездите на "червените".


Италия
  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Закъсали са го финансово италианците и се чудят от къде евтини.
    Теодор Иванов бе в долни дивизии на Италия, преди да премине в ЦСКА 1948. Така че той се очаква да знае италиански.

    17:15 26.02.2026

