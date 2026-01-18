Мъри Стоилов даде играч на Ботев (Пд)

19-годишният Закария Тиндано се присъедини към Ботев (Пловдив) и вече е част от зимния лагер на „канарчетата“ в Кипър. Левият защитник пристига под наем от турския елитен Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, съобщава blitz.bg/sport.

Котдивоарецът ще носи екипа на пловдивчани до края на настоящия сезон. Тиндано е част от Гьозтепе от септември 2025 година, но до момента няма официални мачове за първия отбор. През есента той играе за формацията до 19 години, за която записа 13 срещи и един отбелязан гол.

Новото попълнение на Ботев е и юношески национал на Кот д’Ивоар до 20 години, което го определя като перспективно попълнение за „жълто-черните“.



По време на подготовката си „канарчетата“ ще изиграят и серия от контролни срещи:

21 януари – срещу Партизан (Сърбия)

24 януари – срещу Оболон (Украйна)

27 януари – срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

30 януари – срещу Пахтакор (Узбекистан)