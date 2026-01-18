Новини
Спорт »
Бг футбол »
Мъри Стоилов даде играч на Ботев (Пд)

Мъри Стоилов даде играч на Ботев (Пд)

18 Януари, 2026 21:27 520 2

  • мъри стоилов-
  • гьозтепе-
  • закария тиндано-
  • ботев пловдив-
  • под наем

19-годишният Закария Тиндано вече е при "канарчетата"

Мъри Стоилов даде играч на Ботев (Пд) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

19-годишният Закария Тиндано се присъедини към Ботев (Пловдив) и вече е част от зимния лагер на „канарчетата“ в Кипър. Левият защитник пристига под наем от турския елитен Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, съобщава blitz.bg/sport.

Котдивоарецът ще носи екипа на пловдивчани до края на настоящия сезон. Тиндано е част от Гьозтепе от септември 2025 година, но до момента няма официални мачове за първия отбор. През есента той играе за формацията до 19 години, за която записа 13 срещи и един отбелязан гол.

Новото попълнение на Ботев е и юношески национал на Кот д’Ивоар до 20 години, което го определя като перспективно попълнение за „жълто-черните“.

По време на подготовката си „канарчетата“ ще изиграят и серия от контролни срещи:
21 януари – срещу Партизан (Сърбия)
24 януари – срещу Оболон (Украйна)
27 януари – срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)
30 януари – срещу Пахтакор (Узбекистан)


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Мърлю Стоилов да не е робовладелец ,че да дава играч на Ботев според заглавието?Тия неща не се ли уреждат по друг начин бе,Каменов?

    22:04 18.01.2026

  • 2 Мдааа

    0 0 Отговор
    ДОБРЕ ДОШЛИ . ТАКА НАРЕЧЕНИ "ЖУРНАЛИСТИ" . И НЕ Е САМО ЕДИН ИГРАЧ .ДА ВИ ПОДСКАЖА . НОВИНА ОТ 3 СЕДНИЦИ

    23:00 18.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ