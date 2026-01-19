Обявиха програмата за първите два кръга в Efbet лига за годината

Спортно-техническата комисия към БФС официално обяви програмата за първите два кръга от пролетния дял на Първа лига.

Още на 6 февруари, петъчният следобед ще бъде белязан от откриващия двубой между Монтана и ЦСКА 1948. Срещата ще се проведе на стадион „Огоста“ и ще започне в 15:15 часа, като се очаква ожесточена битка за първите точки след зимната пауза.

По-късно същия ден, на националния стадион „Васил Левски“, ЦСКА ще приеме Арда в още един интригуващ мач. Съботната програма също не отстъпва по заряд – Лудогорец ще премери сили с Локомотив София, а веднага след това Левски ще се изправи срещу Ботев Враца. „Зелените“ ще открият футболния ден, а „сините“ ще затворят съботния маратон с надежда за победа пред своите привърженици.

В 21-ия кръг вниманието ще бъде приковано към дербито между ЦСКА 1948 и ЦСКА, което ще се състои в Бистрица в събота от 14:45 часа. Футболните страсти ще продължат и в неделя, когато Левски и Ботев Пловдив ще премерят сили в ключов сблъсък, насрочен за 17:00 часа.