Европейски грандове с интерес към млада звезда на Локомотив Пловдив

Младият талант на Локомотив Пловдив – Севи Идриз, привлича вниманието на някои от най-големите футболни клубове в Европа. Според информация, разпространена от известния спортен журналист и трансферен анализатор Руди Галети в социалната мрежа X, италианският колос Милан, испанският Реал Бетис и белгийският Гент следят изкъсо развитието на българския национал до 19 години.

Роденият през 2007 година в Асеновград Идриз е продукт на школата на Локомотив Пловдив, но футболният му път включва и престой във втория и третия отбор на ЦСКА 1948, където натрупва опит в Трета лига и Втора лига.

През настоящия сезон 18-годишното крило се завърна в родния си клуб, като вече има пет старта като титуляр в efbet Лига. В началото на 2026 година Идриз парафира тригодишен договор с "черно-белите", което затвърждава доверието на клуба в неговия потенциал.

Младият футболист вече се отличи и с националната фланелка – за България U19 има седем изиграни срещи и едно попадение.