Новини
Спорт »
Световен футбол »
Масимилиано Алегри доволен от точката на “Олимпико”

Масимилиано Алегри доволен от точката на “Олимпико”

26 Януари, 2026 07:00 505 0

  • милан-
  • масимилиано алегри-
  • рома-
  • олимпик-
  • серия а

“Росонерите“ поведоха на Рома, но срещата завърши 1:1

Масимилиано Алегри доволен от точката на “Олимпико” - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри остана доволен от равенството срещу Рома. “Росонерите“ поведоха на “Олимпико”, но срещата завърши 1:1.

Кони Де Винтер откри в полза на Милан в 62-рата минута с глава, а в 74-тата Лоренцо Пелегрини изравни от дузпа и спаси “джалоросите” от загуба.

„Мисля, че първите 7-8 минути бяха добри, след това Рома ни притисна. Те стигаха по-бързо до вторите топки и бяха опасни с вертикалните си подавания“, каза Алегри.

„Майк Менян ни остави в мача с няколко добри спасявания. След почивката беше различно – ние заиграхме по-добре, а Рома загуби част от интензитета си”, продължи наставникът на Милан.

„Веднага след като поведохме, изглеждаше, че всичко е в наша полза, но се случи този епизод с дузпата. Във футбола стават такива неща. Все пак си тръгваме с положителен резултат, защото точка от „Олимпико“ на този етап от сезона може да се окаже много ценна. Увеличихме разликата спрямо Наполи и запазихме тази с Рома”, каза още Алегри.

Милан е на втора позиция в Серия “А” с 47 точки. Лидер е Интер с 52, а Рома и Наполи делят третото място с по 43.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ