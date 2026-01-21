Ауди разкри впечатляваща визия за първия си сезон във Формула 1

Германският автомобилен гигант Audi официално представи цветовата гама, с която ще дебютира във Формула 1 през сезон 2026, слагайки началото на нова ера за марката в най-престижния автомобилен шампионат. С това Audi стана четвъртият отбор, който разкрива своята окраска за предстоящия сезон, след като по-рано това сториха Red Bull, Racing Bulls и Haas.

Впечатляващият дизайн на болида R26 залага на класическата комбинация от сиво, червено и черно, като този път тъмните нюанси доминират, придавайки на автомобила още по-агресивен и модерен облик. Новата визия се отличава значително от предишните прототипи на Audi, участвали в Световния шампионат за издръжливост и легендарното състезание "24 часа на Льо Ман".

Audi влиза във Формула 1 със собствен заводски отбор, след като придоби швейцарския тим Sauber и започна мащабна трансформация на структурата му. През 2026 година германците ще разчитат на изцяло новия R26, оборудван със собствена задвижваща система, разработена в синхрон с шасито – ключов елемент от стратегията на отбора. В пилотския състав остават познатите имена – опитният Нико Хюлкенберг и младият талант Габриеле Бортолето, които ще поведат отбора към нови върхове.

Ръководителят на тима Джонатан Уитли подчерта, че основната цел през дебютния сезон ще бъде постигането на перфектна хармония между шасито и двигателя.

„Формула 1 е най-сложният отборен спорт на планетата – успехите се постигат с много труд и отдаденост. Нашата мисия е да изградим силен екип, да се развиваме постоянно и да се борим за победи“, заяви Уитли.

Матиа Биното, ръководител на проекта на Audi за Формула 1, допълни: „Новите технически регулации за 2026 година създадоха идеалната възможност за нашия дебют. Като истински заводски отбор, ние разработихме шасито и задвижващата система заедно, така че да работят в пълна симбиоза. Тази интеграция е в основата на нашата състезателна философия.“